Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту. При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 00:03 Сегодня, 00:03 Вчера, 23:13 #1 Anavuajna Специалист

Пол: Женский Адрес: Мелитополь Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 23.08.2016 Сообщений: 946 Благодарностей: 117 УГ: 2 КП: 0.076 Чем обеспечены криптовалюты

В так называемом «Биткоин сообществе» я не так уж и давно, но тем не менее как то меня увлек мир криптовалюты.



Не раз в дискуссии с друзьями, которые не используют криптовалюту, у нас заходил спор о том имеет ли ценность биткоин и стоит ли ему доверять. И самым главным аргументом моих оппонентов всегда является то, что биткоин ничем не обеспечен, а значит бесполезен. При этом объяснить мне, чем же он должен быть обеспечен и как это самое «обеспечение» повлияет на валюту так никто и не решился.



В статье я попытаюсь проанализировать наличие обеспеченности у криптовалюты, сравнив все это с декретной валютой.



Золотой стандарт и фиатная валюта



Итак, само понятие «обеспеченность валюты» связывают с золотым стандартом, который сводится к тому, что каждая денежная единица могла быть обменена в любой момент на установленное и фиксированное количества золота. Это сдерживало рост инфляции за счет печати бумажных денежных единиц в неограниченных количествах.

Но, к огорчению биткоин скептиков следует напомнить, что «золотой стандарт» был отменен в далеком 1971 году и поэтому в данный момент нельзя уже сказать, что фиат обеспечен золотом.

По поводу того, что декретная валюта обеспечена внутренним валовым продуктом тоже ходит много противоположных мнений, поскольку точно проверить это предположение никто не может. По сути то, фиат останется ничем не обеспеченным и кто знает, что от нас скрывает правительство и по сколько этого фиата печатается в год в каждой стране.



А как же дела обстоят с биткоином?



Биткоин – это виртуальная валюта, которая к тому же является и платежной системой. Она не имеет никакого физического выражения в реале, но она представляет ценность для ее пользователей. Говорить о том, что она может как-то быть обеспечена физическими ценностями и тем же золотом было бы некорректно.

Однако биткоин тоже имеет свою ценность, которая обусловлена популярностью этой криптовалюты, спросом на нее, а также интересом инвесторов к ней и другими факторами.

Соотношение спроса и предложения на рынке заставляют двигаться цену либо вверх либо вниз.



Что скрывает обеспеченность валюты?



Само понятие обеспеченности подразумевает некую степень централизации и возможности обмена по какому-то установленному курсу. Но биткоин (как впрочем и другие альтернативные монеты) не может быть централизован и никто не устанавливает его курс, поскольку цена формируется соотношением спроса и предложения.



Биткоин часто сравнивают с золотом. И одной из общих характеристик этих двух активов есть то, что ни биткоин ни золото не требуют этой обеспеченности. Они ценны и без этого.

Кстати, есть некоторые криптовалюты, создатели которых заявляют о том, что эта валюта обеспечена золотом (INNCoins, Hayek), но как по мне это не более, чем маркетинг и такую валюту я бы точно не взяла в свой инвест портфель.



Биткоин обеспечивается спросом



Как вы не раз заметили, что цена биткоина идет вверх каждый раз, когда мы получаем положительную новость из мира криптовалют. Растет популярность криптовалюты, а значит увеличивается спрос.

И поскольку этот ресурс ограничен, а хотят им завладеть все больше и больше людей, то мы получаем – рост цены.

Пока у людей есть интерес к этой валюте, она не сможет обесцениться. Спрос обеспечивает стабильность криптовалюты.



После последних политических событий стало очевидно, что много инвесторов используют биткоин как финансовое убежище. То есть в нестабильной мировой ситуации инвесторы не уверенны в фиате, и поэтому проявляют повышенный интерес к криптовалюте.

Спрос – это то, что не даст биткоину упасть и обеспечит высокий уровень цены.



И снова майнеры



Еще одной силой, которая обеспечивает высокую стоимость биткоина являются майнеры. Если вы интересовались стоимостью майнинг оборудования, то вероятно понимаете, сколько миллиардов влито в фермы для майнинга. Сложность добычи биткоина растет с каждым месяцем, а значит в оборудование вкладывается все больше средств.

Грубо говоря «себестоимость» биткоина становится высокой, а значит и цена биткоина будет идти только вверх. Я сейчас не говорю о тех корректировках, которые время от времени происходят с биткоином, благодаря целенаправленным действиям крупных держателей биткоина. Я говорю об общей тенденции роста стоимости криптовалюты, которую можно наблюдать, посмотрев график за несколько лет:





И вот график сложности добычи биткоина:





Популярность движет рынок



Еще одним важным фактором, который обеспечивает постоянный рост цены биткоин, а также ее удержание на определенном уровне является популярность криптовалюты. Как известно она постоянно растет и мы время от времени слышим как криптовалюта легализована в той или иной стране. Кстати, в эту фразу прошу вдуматься скептикам, которые все еще считают, что криптовалюта - это пузырь, пирамида и «фантики». Одна из высокоразвитых стран – Япония – усмотрела в биткоине большой потенциал, внедрив его в экономику страны, что обеспечило рост популярности биткоина.



Как вырос спрос за время существования криптовалюты можно посмотреть в графике:





Таким образом, криптовалюта хоть и не имеет обеспеченности в традиционном (фиатном) понимании, но тем не менее имеет ряд факторов, которые заставляют уровень цены валюты не падать ниже определенных пределов.



Этими факторами являются: соотношение спроса и предложения;

рост популярности криптовалюты;

высокая стоимость оборудования для майнинга;

повсеместное внедрение системы блокчейн и легализация биткоина.

Лично для меня такие факторы являются куда более надежными для поддержания высокого уровня цены криптовалюты, чем любая обеспеченность, которую может предложить правительство для национальной денежной массы.

По крайней мере, большим плюсов у криптовалюты является то, что ее развитие зависит не от единоличного решения правителя страны.



Хотя, возможно, читатели думают иначе и я готова выслушать ваше мнение и подискутировать по этому вопросу.



Автор: Anavuajna

Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU В так называемом «Биткоин сообществе» я не так уж и давно, но тем не менее как то меня увлек мир криптовалюты.Не раз в дискуссии с друзьями, которые не используют криптовалюту, у нас заходил спор о том имеет ли ценность биткоин и стоит ли ему доверять. И самым главным аргументом моих оппонентов всегда является то, что биткоин ничем не обеспечен, а значит бесполезен. При этом объяснить мне, чем же он должен быть обеспечен и как это самое «обеспечение» повлияет на валюту так никто и не решился.В статье я попытаюсь проанализировать наличие обеспеченности у криптовалюты, сравнив все это с декретной валютой.Итак, само понятие» связывают с, который сводится к тому, что каждая денежная единица могла быть обменена в любой момент на установленное и фиксированное количества золота. Это сдерживало рост инфляции за счет печати бумажных денежных единиц в неограниченных количествах.Но, к огорчению биткоин скептиков следует напомнить, что «золотой стандарт»и поэтому в данный момент нельзя уже сказать, что фиат обеспечен золотом.По поводу того, что декретная валюта обеспеченатоже ходит много противоположных мнений, поскольку точно проверить это предположение никто не может. По сути то, фиат останется ничем не обеспеченным и кто знает, что от нас скрывает правительство и по сколько этого фиата печатается в год в каждой стране.Биткоин – это виртуальная валюта, которая к тому же является и платежной системой. Она не имеет никакого физического выражения в реале, но она представляет ценность для ее пользователей. Говорить о том, что она может как-то быть обеспечена физическими ценностями и тем же золотом было бы некорректно.Однако биткоин тоже имеет свою ценность, которая обусловлена популярностью этой криптовалюты, спросом на нее, а также интересом инвесторов к ней и другими факторами.Соотношение спроса и предложения на рынке заставляют двигаться цену либо вверх либо вниз.Само понятие обеспеченности подразумевает некуюи возможности обмена по какому-то установленному курсу. Но биткоин (как впрочем и другие альтернативные монеты) не может быть централизован и никто не устанавливает его курс, поскольку цена формируется соотношением спроса и предложения.Биткоин часто сравнивают с золотом. И одной из общих характеристик этих двух активов есть то, что ни биткоин ни золото не требуют этой обеспеченности.Кстати, есть некоторые криптовалюты, создатели которых заявляют о том, что эта валюта обеспечена золотом (INNCoins, Hayek), но как по мне это не более, чем маркетинг и такую валюту я бы точно не взяла в свой инвест портфель.Как вы не раз заметили, что цена биткоина идет вверх каждый раз, когда мы получаем положительную новость из мира криптовалют. Растет популярность криптовалюты, а значит увеличивается спрос.И поскольку этот ресурс ограничен, а хотят им завладеть все больше и больше людей, то мы получаем – рост цены.Пока у людей есть интерес к этой валюте, она не сможет обесцениться. Спрос обеспечивает стабильность криптовалюты.После последних политических событий стало очевидно, что много инвесторов используют биткоин какТо есть в нестабильной мировой ситуации инвесторы, и поэтому проявляют повышенный интерес к криптовалюте.Спрос – это то, что не даст биткоину упасть и обеспечит высокий уровень цены.Еще одной силой, которая обеспечивает высокую стоимость биткоина являются майнеры. Если вы интересовались стоимостью, то вероятно понимаете, сколько миллиардов влито в фермы для майнинга. Сложность добычи биткоина растет с каждым месяцем, а значит в оборудование вкладывается все больше средств.Грубо говорястановится высокой, а значит и цена биткоина будет идти только вверх. Я сейчас не говорю о тех корректировках, которые время от времени происходят с биткоином, благодаря целенаправленным действиям крупных держателей биткоина. Я говорю об общей тенденции роста стоимости криптовалюты, которую можно наблюдать, посмотрев график за несколько лет:И вот график сложности добычи биткоина:Еще одним важным фактором, который обеспечивает постоянный рост цены биткоин, а также ее удержание на определенном уровне является популярность криптовалюты. Как известно она постоянно растет и мы время от времени слышим как криптовалюта легализована в той или иной стране. Кстати, в эту фразу прошу вдуматься скептикам, которые все еще считают, что криптовалюта - это пузырь, пирамида и «фантики». Одна из высокоразвитых стран – Япония – усмотрела в биткоине большой потенциал, внедрив его в экономику страны, что обеспечило рост популярности биткоина.Как вырос спрос за время существования криптовалюты можно посмотреть в графике:Таким образом, криптовалюта хоть и не имеет обеспеченности в традиционном (фиатном) понимании, но тем не менее имеет ряд факторов, которые заставляют уровень цены валюты не падать ниже определенных пределов.Этими факторами являются:Лично для меня такие факторы являются куда более надежными для поддержания высокого уровня цены криптовалюты, чем любая обеспеченность, которую может предложить правительство для национальной денежной массы.По крайней мере, большим плюсов у криптовалюты является то, что ее развитие зависит не от единоличного решения правителя страны.Хотя, возможно, читатели думают иначе и я готова выслушать ваше мнение и подискутировать по этому вопросу.Автор: AnavuajnaИсключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

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