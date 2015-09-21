Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,504 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Токенсейл Viberate за 282 сек. собрал почти 11 миллионов долларов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 22:45
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 524
Благодарностей: 136
УГ: 0
КП: 0.178
Токенсейл Viberate за 282 сек. собрал почти 11 миллионов долларов


Стартап Viberate привлек 10,7 миллионов долларов за 4 с небольшим минуты

Проект Viberate в твиттере заявили о закрытии токенсейла, который проработал чуть менее пяти минут. Открывшись сегодня 5 сентября ему потребовалось 282 секунды, что бы привлечь необходимую сумму равную эквиваленту 10 миллионам семи ста тысячам долларов. Все токены выпущенные для ICO были проданы в полном объеме.

Собрав нужную сумму в твиттере команда из Viberate опубликовало сообщение: "Финиш!!! Спасибо!

Всего токены Vibes купило более 650 людей. За этот этап токенсейла было продано 60 процентов токенов которые были выпущены. Полное количество выпущенных токенов составляет 200 миллионов.

Платформа хочет соединить авторов-музыкантов с организаторами мероприятий, которые могут оплатить гонорары криптовалютой эфириумом, биткоином или внутренними токенами Вибес.

Уникальность: 100.00%
ELENA BAR вне форума  
Ответить
Метки
биткоин, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Израильский стартап TReGo за 4 дня собрал почти 70 тысяч долларов на Kickstarter ELENA BAR Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.05.2017 12:33
Украинский стартап-рекордсмен Grammarly собрал 110 миллионов долларов инвестиций BiziAlen Новости в мире финансов и инвестиций 6 11.05.2017 11:00
Стартап который вернет легенду собрал почти 500 тысяч долларов BiziAlen Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.05.2017 00:54
Tetra Pak оштрафована в КНР почти на 100 миллионов долларов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.11.2016 21:43
Проект виртуальной реальности Jaunt собрал более 50 миллионов долларов инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.09.2015 14:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Qualitydaily - www.qualitydaily.net
От QDNET в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар shiburshunchik
Timira - timira.net
От shiburshunchik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Подъем компании "Tesla" поставил под угрозу не только нефть
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
А где же Полтава?
От sash29 в разделе «Українці»
Аватара нет
Инвестиционное золото
От Natalya Alt в разделе «Знакомства и встречи»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от serg_ssh[ Нет выплаты, верификацию давно прошёл ]
От Сергей Швырёв в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
.     
Пользователей
421,504
Тем
487,623
Сообщений
12,126,799

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube