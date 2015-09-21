Токенсейл Viberate за 282 сек. собрал почти 11 миллионов долларов

Стартап Viberate привлек 10,7 миллионов долларов за 4 с небольшим минуты
Проект Viberate в твиттере заявили о закрытии токенсейла, который проработал чуть менее пяти минут. Открывшись сегодня 5 сентября ему потребовалось 282 секунды, что бы привлечь необходимую сумму равную эквиваленту 10 миллионам семи ста тысячам долларов. Все токены выпущенные для ICO были проданы в полном объеме.
Собрав нужную сумму в твиттере команда из Viberate опубликовало сообщение: "Финиш!!! Спасибо!
Всего токены Vibes купило более 650 людей. За этот этап токенсейла было продано 60 процентов токенов которые были выпущены. Полное количество выпущенных токенов составляет 200 миллионов.
Платформа хочет соединить авторов-музыкантов с организаторами мероприятий, которые могут оплатить гонорары криптовалютой эфириумом, биткоином или внутренними токенами Вибес.
Уникальность: 100.00%