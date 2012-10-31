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Денежная ферма - farmsmoney.ru (MIG)

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 22:28
#1
Мастер
 
Имя: Ольга
Пол: Женский
Адрес: Россия, Астрахань
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 2,058
Благодарностей: 3,610
УГ: 1
КП: 0.032
Денежная ферма - farmsmoney.ru (MIG)
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

Новая игра от группы MIG, стартовала 5.09. 2017 г.

Цитата:
Приобретайте саженцы растений, которые будут приносить Вам урожай в виде различных продуктов. Более дорогие саженцы доступны в зависимости от уровня аккаунта, повысить который можно собирая урожай и получая за это Опыт фермера.

Продавайте урожай или отправляйте его на переработку. Из собранного урожая Вы можете производить готовую продукцию, которая имеет более высокую стоимость, и тем самым уменьшать срок окупаемости своих вложений.

После простой регистрации Вас ожидает подарок от администрации в виде 1000 монет на балансе для покупок и участка на 5 мест для посадки саженцев.
Перейдите в Магазин и приобретите саженец Пшеницы. Уже через 10 минут Вы сможете собрать урожай в разделе Ферма.

Собранный урожай Вы можете продать на Рынке по курсу: 100 ед. = 1 монета,
при этом монеты будут распределяться в пропорциях: 50% на баланс для выплаты и 50% на баланс для покупок.

Другой вариант - отправить на переработку и производство продукции.
Продать готовую продукцию можно на том же Рынке по курсу: 5 ед. = 1 монета, а зачисляться монеты будут на 100% на баланс для вывода.
Возможность перерабатывать продукцию открывается начиная со 2 уровня аккаунта.

Получать уровни Вы будете при сборе урожая - за каждые 100 ед. Вы будете получать 1 ед. опыта.
Маркетинг проекта:

Для посадки требуются земельные участки:



Саженцы растений:




Для переработки урожая в продукцию понадобится энергия:



Таблица уровней:



Партнёрская программа: 5% от пополнений рефералов на баланс для выплаты.

Платёжные системы: для пополнения - Payeer, Free-Kassa, Perfect Money, для вывода - Payeer, Yandex, Qiwi

Вывод средств доступен даже без вложений.

Мой вклад:



Ознакомиться с проектом, зарегистрироваться
__________________
ГЛАДИАТОРЫ (новинка от группы Exgames) - РЕФБЭК 100% (5% от вклада)
КОСМИЧЕСКИЕ ТОРГОВЦЫ (гр. MIG) - РЕФБЭК 80% (4% от вклада)
Большой вопрос (без вложений)
olgavb на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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