Денежная ферма - farmsmoney.ru (MIG)

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Новая игра от группы MIG, стартовала 5.09. 2017 г.
Маркетинг проекта:
Цитата:
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Приобретайте саженцы растений, которые будут приносить Вам урожай в виде различных продуктов. Более дорогие саженцы доступны в зависимости от уровня аккаунта, повысить который можно собирая урожай и получая за это Опыт фермера.
Продавайте урожай или отправляйте его на переработку. Из собранного урожая Вы можете производить готовую продукцию, которая имеет более высокую стоимость, и тем самым уменьшать срок окупаемости своих вложений.
После простой регистрации Вас ожидает подарок от администрации в виде 1000 монет на балансе для покупок и участка на 5 мест для посадки саженцев.
Перейдите в Магазин и приобретите саженец Пшеницы. Уже через 10 минут Вы сможете собрать урожай в разделе Ферма.
Собранный урожай Вы можете продать на Рынке по курсу: 100 ед. = 1 монета,
при этом монеты будут распределяться в пропорциях: 50% на баланс для выплаты и 50% на баланс для покупок.
Другой вариант - отправить на переработку и производство продукции.
Продать готовую продукцию можно на том же Рынке по курсу: 5 ед. = 1 монета, а зачисляться монеты будут на 100% на баланс для вывода.
Возможность перерабатывать продукцию открывается начиная со 2 уровня аккаунта.
Получать уровни Вы будете при сборе урожая - за каждые 100 ед. Вы будете получать 1 ед. опыта.
Для посадки требуются земельные участки:
Саженцы растений:
Для переработки урожая в продукцию понадобится энергия:
Таблица уровней:
Партнёрская программа:
5% от пополнений рефералов на баланс для выплаты.
Платёжные системы: для пополнения - Payeer, Free-Kassa, Perfect Money, для вывода - Payeer, Yandex, Qiwi
Вывод средств доступен даже без вложений.
Мой вклад:
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