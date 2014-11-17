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Lilium привлек $90 млн. для создания летающих такси

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Lilium привлек $90 млн. для создания летающих такси

Расположенный в Германии стартап Lilium закрыл раунд финансирования серия Б, получив $90 млн. инвестиций от известных компаний, среди которых были Tencent, Atomico и LGT.

Основанная в Мюнхене в 2014 году, Lilium собирается построить мир, "в котором любой человек сможет летать где захочет и когда захочет", строя компактные, на 100% электрические самолеты, которые имеют вертикальные взлет и посадку. Это поможет обойтись без дорогих, занимающих огромные пространства взлетно-посадочных полос и даст возможность компании в течение десятилетия сделать Uber в небе реальностью.

Компания заявила, что планирует построить вместо двухместного более вместительное пятиместное транспортное средство, что будет намного проще с уже полученными 90 миллионами долларов.

"Эти инвестиции являются важным событием для Lilium, потому что дают нам возможность сделать пятиместный самолет реальностью", - отметил основатель Lilium и генеральный директор Дениэл Виганд. "Это следующий этап быстрой эволюции от идеи к созданию коммерчески успешных самолетов, которые революционизируют то, как мы передвигаемся в городах и за их пределами".

Задача Lilium по превращению городского личного воздушного транспорта в реальность, несомненно, столкнется с серьезным регулятивным контролем в ближайшие годы, но ряд авиационных стартапов по всему миру в настоящее время работают над достижением аналогичных целей, что облегчает путь Lilium.

Согласно заявлениям компании, ее транспортные средства смогут перевозить людей со скоростью около 300 км/ч и по цене, сопоставимой с наземным транспортом.

Уникальность


Перевод специально для форума MMGP.ru
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