В Англии за аренду недвижимости можно расплатиться биткоином



Фирма недвижимости The Collective начала принимать биткоины за свои услуги

Фирма The Collective которая предоставляет девелоперские услуги в Великобритании начала принимать биткоины. На данный момент это первый факт официального использования криптовалюты биткоин в Англии на рынке аренды недвижимости . По сути данный факт приравнивает биткоин к другим фиатным средствам в Великобритании.



Руководитель компании заявил, что существенная популяризация криптовалюты во всем мире вынудило добавить криптовалюту биткоин. Этот способ оплаты гораздо удобнее. Многие люди уже сейчас хотят применять биткоин и другие криптовалюты в повседневных нуждах, теперь это возможно и на рынке аренды недвижимости.



На данный момент депозит на бронирование недвижимости будет составлять около 0.14786 BTC, что ровняется обычной сумме депозита в размере 500 фунтов стерлингов.



