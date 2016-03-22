В Англии за аренду недвижимости можно расплатиться биткоином

Фирма недвижимости The Collective начала принимать биткоины за свои услуги
Фирма The Collective которая предоставляет девелоперские услуги в Великобритании начала принимать биткоины. На данный момент это первый факт официального использования криптовалюты биткоин в Англии на рынке аренды недвижимости . По сути данный факт приравнивает биткоин к другим фиатным средствам в Великобритании.
Руководитель компании заявил, что существенная популяризация криптовалюты во всем мире вынудило добавить криптовалюту биткоин. Этот способ оплаты гораздо удобнее. Многие люди уже сейчас хотят применять биткоин и другие криптовалюты в повседневных нуждах, теперь это возможно и на рынке аренды недвижимости.
На данный момент депозит на бронирование недвижимости будет составлять около 0.14786 BTC, что ровняется обычной сумме депозита в размере 500 фунтов стерлингов.
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