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В Сбербанке РФ рассказали, что малый бизнес может пользоваться криптовалютой

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В Сбербанке РФ рассказали, что малый бизнес может пользоваться криптовалютой


В Сбербанке рассказали, что малый бизнес может без проблем пользоваться криптовалютой

Сегодня в представительстве Сбербанка на Дальнем Востоке рассказали, что в России мелкие бизнесмены могут без проблем пользоваться криптовалютой и биткоином в частности. Такое заявление сделал Д. Суховерхов информационному агентству ТАСС.

Дмитрий заявил, что сейчас нет законных предпосылок на запрет использования криптовалюты в своем бизнесе, поэтому любой может ввести в свою деятельность тот же биткоин. В таком бизнесе банковские структуры могут быть посредниками в транзакциях для покупки такой криптовалюты. Такая данность уже есть на рынке и ближайшее время это будет только расширяться.

Другой представитель Сбербанка не только заявил о законности использования криптовалют, а даже дал совет переходить на оплату с блокчейн технологией ведь она значительно удешевляет транзакции, что положительно скажется на ведении малого бизнеса.

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Метки
биткоин, криптовалюта
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