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В России наблюдается рост туризма за счёт отдыхающих из стран Азиатского региона

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В России наблюдается рост туризма за счёт отдыхающих из стран Азиатского региона


После того, как правительство России решило наконец-то обратить внимание на внутренний туризм, и запустило инвестиционную программу по развитию этой отрасли экономики, туристическая отрасль стала стремительно развиваться за счёт резкого притока отдыхающих из стран Юго-Восточной Азии.

Об этом стало известно из опубликованного отчёта агентства "Турстат", которое проводило исследование статистики въездного туризма в Россию за первое полугодие текущего года.

Из Китая было совершено в Россию 552 тыс туристических поездок в Россию, что на 21 процент больше показателей за тот же период времени прошлого года. Из Южной Кореи прибыло 97 тыс туристов, что на 43 процента больше, чем в прошлом году. Из Японии в Россию приехало 41 тыс туристов, что на 17 процентов больше, чем за первые шесть месяцев 2016 года. Именно эти три государства оказались лидерами по росту въездного туризма в Россию. Так же рост туристических поездок в Россию зафиксирован из таких стран, как Индия, Таиланд и Вьетнам.

Стоит сказать, что впервые за всё время подведения итогов по росту въездного туризма, Китай занял уверенное третье место в ТОП-10 стран, обеспечивающих внутренний туризм Российской Федерации.

Среди регионов России, где сильнее всего растёт въездной туризм, выделяется Приморский край. Именно там больше всего фиксируют туристов из Японии, Китая, Южной Кореи и других стран Азиатского региона. Так же там зафиксирован большой прирост круизных туристов.

В первом полугодии текущего года Приморский край посетило 280 тыс туристов. Из которых на долю Китая приходится 186 тыс, прирост составил 10 процентов. На втором месте оказались отдыхающие из Южной Кореи - 35 тыс, прирост 8 процентов. на третьем месте туристы из Японии, 7 тыс, прирост 250 процентов. Рост количества круизных туристов в Приморье было зафиксировано на 100 процентов.

Растёт количество въездных туристов и из стран Европейского Союза. Из европейских стран первое место занимают отдыхающие из Германии, 238 тыс, прирост 5 процентов. Следом следуют туристы из Франции, 90 тыс, прирост 5 процентов, Испании, 35 тыс, прирост 9 процентов, Нидерландов, 27 тыс, прирост 4 процента, Норвегии, 24 тыс, прирост 14 процентов и Австрии, 22 тыс, прирост 5 процентов. Но из ряда стран наметилось снижение туристического потока в Россию, в число таковых входят Финляндия, Италия, Великобритания и Швеция.

Наблюдается рост отдыхающих из США, 125 тыс, прирост 21 процент, Канады, 21 тыс, прирост 17 процентов, Австралии, 18 тыс, прирост 13 процентов. Все данные идут в сравнении с первым полугодием 2016 года.

Специально для mmgp.ru
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