Суверенный инвестиционный фонд Норвегии готовится распродать все рублёвые активы

Суверенный инвестиционный фонд Норвегии готовится полностью пересмотреть свою инвестиционную политику, касаемо рынков развивающихся стран. Об этом стало известно из официального сообщения инвестиционного фонда.
Центральный Банк Норвегии, а так же Суверенный инвестиционный фонд используют в своей инвестиционной политике валютный индекс, состоящий из 23 валют. Но теперь от него принято решение отказаться. В итоге появится новый инвестиционный индекс, состоящий всего лишь из трёх валют, доллара США, евро и британского фунта стерлингов. Окончательное решение так и не было принято, так как сам вопрос изменения инвестиционной политики рассматривается Министерством финансов Норвегии. Но в случае одобрения, законопроект поступит на голосование в национальный парламент.
Как интерпретировать данную новость? Судя по всему, Суверенный инвестиционный фонд Норвегии собирается полностью отказаться от вложения денежных средств в долговые обязательства всех развивающихся стран и полностью перевести все свои активы в ценные бумаги развитых стран. В сообщении фонда, кстати говоря, указывается, что в долгосрочной перспективе диверсификация вложений в долговые обязательства развитых стран не эффективна, по сравнению с диверсификацией вложений в ценные бумаги компаний.
Как только будет принято окончательное решение об изменение инвестиционной политики Суверенным инвестиционным фондом Норвегии, то тут же стартует распродажа всех ему принадлежащих активов, связанных с развивающимися странами. Так же будут проданы активы, которые не номинированы в указанных трёх валютах. Скорее всего, попадут под распродажу и долговые обязательства Японии.
Как указывают журналисты издания Financial Times, Суверенному инвестиционному фонду Норвегии предстоит распродать активов на общую сумму в 140 млрд долларов. Из них на долговые обязательства Японии приходится 20 млрд долларов и 40 млрд долларов приходится на долговые обязательства развивающихся стран. Естественно, что распродажи ценных бумаг коснутся и российских активов, доля которых составляет 0,6 процента, на сумму 2,2 млрд долларов. Суверенный инвестиционный фонд Норвегии является крупнейшим иностранным инвестором в долговые обязательства России. Всего иностранный капитал владеет российскими ГКО на сумму в 25 млрд долларов из общего объёма долговых обязательств на сумму 93 млрд долларов.
Стоит сказать, что Суверенный инвестиционный фонд Норвегии смог получить в первом полугодии текущего года рекордную прибыль, более 50 млрд долларов. Доходность акций составила 3,4 процента, долговые обязательства 1,1 процента, недвижимость 2,1 процента.
Самую большую доходность показали акции таких компаний, как Nestlé, Tencent и Novartis. Самыми убыточными стали активы таких компаний, как General Electric, AT&T и IBM.
Общий размер активов Суверенного инвестиционного фонда Норвегии на конец первого полугодия текущего года составляет 1,01 трлн долларов.
Во 2 квартале текущего года правительство Норвегии вынуждено было изъять из инвестиционного фонда 2 млрд долларов. Что стало новой тенденцией в экономике государства.
Специально для mmgp.ru