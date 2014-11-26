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В Ярославле приставы притворились разносчиками пиццы, чтобы поймать должника

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#1
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В Ярославле приставы притворились разносчиками пиццы, чтобы поймать должника


На ленты российских информационных агентств в непрерывном режиме продолжают поступать вести с фронта борьбы судебных приставов с должниками. Каждая из противоборствующих сторон сейчас стирается идти на разные хитрости и уловки, чтобы только "оставить с носом" другую неуступчивую сторону. Ведь каждая сторона считает, что она права, хотя мы как наблюдатели вынуждены всё же признать, что на стороне судебных приставов-исполнителей как не крути, но всё же закон, а его как известно нужно выполнять.

О свежем случае этого "великого противостояния" только что рассказало общественно-политическое новостное онлайн-издание "Ярославский регион". История эта вообще-то обычная, но в финале она перетекает прямо-таки в курьёз.

Простой житель Ярославля, как и все мы имел друзей, ну и со временем умудрился назанимать у них в долг почти 300 000 рублей - согласитесь сумма для провинции немаленькая. На все уговоры знакомых поскорей вернуть им долги реагировал тем, что мол, а денег то и нет и мол потом, когда-нибудь всё вам верну, друзья мои верные. Но друзья не будь дураками, и видимо имея на руках его долговые расписки, подали на него иски в суд и конечно, все дела против него выиграли.

Понятно, что добровольно должник средства возвращать не собирался и его знакомым пришлось обращаться за помощью к судебным приставам с исполнительными листами на должника. Приняв к исполнению исполнительные листы, приставы как полагается взялись за работу. Но средств давления на упёртого мужчину-должника оказалось мало - дверь квартиры он не открывал и на телефонные звонки никак не реагировал.

Но не тут то было. Такими действиями он лишь ещё сильнее раззадорил пристава, который вёл его исполнительное производство. В итоге пристав выяснил, что мужчина ездит на работу на своем личном авто, а другого имущества за ним не числилось. Тогда пристав решил наложить арест хотя бы на автомобиль и какими-то окольными путями выяснили место его работы, где он трудится неофициально.

Выяснил и вместе с другими приставами они решили разыграть перед ним хитрую инсценировку, чтобы он точно не смог отвертеться от общения с представителями закона. Для этого им пришлось на время превратиться в доставщиков вкусной пиццы, то есть они переоделись, взяли в руки большую коробку из-под пиццы и направились к должнику в офис, рядом с которым стояло его авто. В офисе мужчина сам вышел к ним можно сказать, что на вкусный запах остатков пиццы в коробке и был застигнут врасплох, когда ему приставы предъявили ему свои удостоверения. Конечно, приставы тут же напомнили ему про непогашенный долг и арестовали его авто.

Правда, через несколько дней должник отыскал нужную сумму, заплатил долги и вернув себе своего "железного коня".

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59aecc3a36c90
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