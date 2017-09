Alcest Топ Мастер

Китайский аналог Amazon Go - Xing Bian Li получает $15 млн инвестиций

Китайский аналог Amazon Go под названием Xing Bian Li, базирующаяся в Шанхае (Китай), сегодня сообщил о привлечении $15 млн инвестиций для своих новых оффлайн магазинов. Инвестиционный раунд прошел под руководством Lightspeed Китай Partners в сотрудничестве с Tao Zhang, Xing Wang, Shuhong Ye, Huiwen Wang, China Internet Plus Groups. Эта сделка ознаменовала появление альянса между командой и инвесторами в этом году для процветания новой отрасли розничной торговли.

Херри Хан, руководитель и партнер Lightspeed China Partners, сообщил: В будущем Xing Bian Li нацелена на оборот в размере несколько миллиардов юаней. Она обладает чрезвычайно высокими требованиями к команде, которые выстраивают самую лучшую цепочку поставок.



Xing Bian Li является той компанией, которая удовлетворяет срочные потребности китайских потребителей и настроена на построение нового розничного сектора. Мы не компания, которая стремится продать товар, вместо этого, мы новая розничная модель, основанная на передовых технологий, - сообщил основатель компании, Майкл "Lv". Запущенный в 2013 году генеральным директором Майклом "Lv" (экс-президент интернет - гиганта China Internet Plus) и старшим вице-президентом Джиосоном Фукуда, Xing Bian Li является первой компанией в сфере китайской розничной коммерции, которая нацелена на создание бескассовых оффлайн-магазинов.



На сегодняшний день, компания сотрудничает Alibaba, Ctrip, Baidu, China Mobile, Liepin, а также с Ping An Insurance.



