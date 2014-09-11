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Китайский аналог Amazon Go - Xing Bian Li получает $15 млн инвестиций

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Китайский аналог Amazon Go - Xing Bian Li получает $15 млн инвестиций

Китайский аналог Amazon Go под названием Xing Bian Li, базирующаяся в Шанхае (Китай), сегодня сообщил о привлечении $15 млн инвестиций для своих новых оффлайн магазинов.
Инвестиционный раунд прошел под руководством Lightspeed Китай Partners в сотрудничестве с Tao Zhang, Xing Wang, Shuhong Ye, Huiwen Wang, China Internet Plus Groups. Эта сделка ознаменовала появление альянса между командой и инвесторами в этом году для процветания новой отрасли розничной торговли.
Херри Хан, руководитель и партнер Lightspeed China Partners, сообщил: В будущем Xing Bian Li нацелена на оборот в размере несколько миллиардов юаней. Она обладает чрезвычайно высокими требованиями к команде, которые выстраивают самую лучшую цепочку поставок.

Xing Bian Li является той компанией, которая удовлетворяет срочные потребности китайских потребителей и настроена на построение нового розничного сектора. Мы не компания, которая стремится продать товар, вместо этого, мы новая розничная модель, основанная на передовых технологий, - сообщил основатель компании, Майкл "Lv".
Запущенный в 2013 году генеральным директором Майклом "Lv" (экс-президент интернет - гиганта China Internet Plus) и старшим вице-президентом Джиосоном Фукуда, Xing Bian Li является первой компанией в сфере китайской розничной коммерции, которая нацелена на создание бескассовых оффлайн-магазинов.

На сегодняшний день, компания сотрудничает Alibaba, Ctrip, Baidu, China Mobile, Liepin, а также с Ping An Insurance.

Специально для MMGP.RU
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