Facebook предложил $ 610 млн за право трансляции индийского крикета

Социальная сеть Facebook готова платить много денег за спорт. Об этом свидетельствует тот факт, что компания предложила около $ 610 млн за право трансляции в течение пяти лет индийской премьер-лиги (ИПЛ), самой популярной в мире крикетной лиги.
В понедельник ИПЛ объявила, что 21st Century Fox’s Star India выиграла эксклюзивные права на потоковое вещание за $ 2,5 млрд. Предложение Facebook было вторым по величине. Представитель социальной сети подтвердил Business Insider о том, что компания заявила о своих правах, но отказался давать дополнительные комментарии.
Несмотря на то, что предложение Facebook не выиграло, прецедент показывает сколько компания готова платить за спорт, чтобы привлекать новый пользователей. Во время первого квартала генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания будет пытаться получить лицензию на спортивные игры, чтобы создать якорный контент для платформы.
В конце концов, Facebook хочет перевести все шоу и контентные предложения на модель оплаты за рекламу. Но сейчас слишком очевидно, что деньги, выделяющиеся на контент, слишком превышают доходы от рекламы — речь идет о сотнях миллионов долларов.
Перевод специально для mmgp.ru
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