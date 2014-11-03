Почему майнеры выбирают биржи для обмена криптовалют на фиатные средства? майнингом криптовалют. И когда удается разобраться с процессом, подключить оборудование и зарабатывать выбранный вид цифровых денег, возникает вопрос: какой вариант конвертации криптомонет в национальную валюту самый выгодный? Попробуем с этим разобраться.





Какие моменты тревожат майнеров?



Новых криптовалютных добытчиков по мере накопления монет беспокоят следующие моменты:



· Оптимальное место длительного хранения цифровых денег;

· Каким образом лучше переводить полученные монеты на тот сервис, где будет происходить дальнейшая работа с ними;

· На каких ресурсах предпочтительней отслеживать хороший курс.



Какие существуют решения этих вопросов?



Не важно, каким методом добывают майнеры звонкую монету, при помощи личной майнинг фермы или пользуются сервисом пулов, им в любом случае приходится проходить регистрацию на каком-нибудь ресурсе, чтобы получить адрес криптовалютного кошелька. Более детально о существующих видах я рассказываю в статье «



Повторно оговорюсь только о том, что для длительного хранения запаса цифровых валют оптимальнее всего подходят адреса «холодных» видов кошельков. То есть, без доступа со стороны онлайн. Их еще цифровыми оффлайн хранилищами называют. Тогда как для регулярных валютных операций майнеры выбирают кошельки с «горячей» группы.



Если с кошельками не составило особого труда понять что к чему, то и с отслеживанием курса без особых усилий разберёмся. Как правило, можно воспользоваться для достижения цели двумя способами. Первый заключается в выборе мониторинга обменных пунктов и выборе того обменника, который в эту секунду предлагает наиболее подходящий курс для конвертации криптовалют в фиаты. Второй – ознакомление с текущими курсами цифровых денег на сайтах криптобирж. Большим спросом пользуется второй вариант.



Почему майнеры выбирают биржи для обмена криптовалют на фиатные средства?



Исключительно одним лишь майнингом криптовалюты многие пользователи не ограничиваются. Добытые монеты им хочется регулярно приумножать. Именно с этой целью майнеры криптовалют отдают предпочтение второму варианту и выводят цифровые деньги на счета торговых площадок.



Кто пользуется сервисом пулов, получает еще одно преимущество в данном случае. Дело в том, что пулы берут фиксированную оплату за переводы монет на адреса криптоплатформ. Это в разы дешевле, нежили те же самые сатоши выводить самостоятельно и платить большой процент комиссионных.



Получив депозит на кошелек торговой платформы, майнер биткоинов может сразу продать свой капитал, конвертировать в другой вид цифровых денег или в ICO токены, либо же заняться кредитованием трейдеров. О том, как это всё организовать, можно почитать в статье «



Поступая таким образом, майнеры, в первую очередь, возвращают все расходы, связанные с комиссионными вознаграждениями. Так же они в любой момент могут прикупить партию снизившихся в цене криптомонет, чтобы в недалеком будущем их выгодно перепродать в момент очередного поднятия расценок. Тут же можно купить в числе первых новые токены, добавленные владельцами стартапов по завершению ICO. Это реальная удача, так как в этом случае уже гарантировано не пропустишь поднятие стоимости криптоакций.



В завершение



Понятное дело, что ради получения очередной порции прибыли, пригодится практически каждый день посещать торговую платформу. Ну так и суммы же можно выручить приличные. Так что оно того стоит. Вот почему майнеры выбирают биржи для обмена криптовалют на фиатные средства, а не обычные обменники. А вы также само поступаете?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Во всех уголках земного шара стали интересоваться. И когда удается разобраться с процессом, подключить оборудование и зарабатывать выбранный вид цифровых денег, возникает вопрос: какой вариант конвертации криптомонет в национальную валюту самый выгодный? Попробуем с этим разобраться.Новых криптовалютных добытчиков по мере накопления монет беспокоят следующие моменты:· Оптимальное место длительного хранения цифровых денег;· Каким образом лучше переводить полученные монеты на тот сервис, где будет происходить дальнейшая работа с ними;· На каких ресурсах предпочтительней отслеживать хороший курс.Не важно, каким методом добываютзвонкую монету, при помощи личнойили пользуются сервисом пулов, им в любом случае приходится проходить регистрацию на каком-нибудь ресурсе, чтобы получить адрес криптовалютного кошелька. Более детально о существующих видах я рассказываю в статье « Какой криптовалютный кошелек лучше использовать: горячий или холодный? Повторно оговорюсь только о том, что для длительного хранения запаса цифровых валют оптимальнее всего подходят адреса «холодных» видов кошельков. То есть, без доступа со стороны онлайн. Их еще цифровыми оффлайн хранилищами называют. Тогда как для регулярных валютных операцийвыбирают кошельки с «горячей» группы.Если с кошельками не составило особого труда понять что к чему, то и с отслеживанием курса без особых усилий разберёмся. Как правило, можно воспользоваться для достижения цели двумя способами. Первый заключается в выборе мониторинга обменных пунктов и выборе того обменника, который в эту секунду предлагает наиболее подходящий курс для конвертации криптовалют в фиаты. Второй – ознакомление с текущими курсами цифровых денег на сайтах криптобирж. Большим спросом пользуется второй вариант.Исключительно одним лишьмногие пользователи не ограничиваются. Добытые монеты им хочется регулярно приумножать. Именно с этой цельюотдают предпочтение второму варианту и выводят цифровые деньги на счета торговых площадок.Кто пользуется сервисом пулов, получает еще одно преимущество в данном случае. Дело в том, что пулы берут фиксированную оплату за переводы монет на адреса криптоплатформ. Это в разы дешевле, нежили те же самые сатоши выводить самостоятельно и платить большой процент комиссионных.Получив депозит на кошелек торговой платформы,может сразу продать свой капитал, конвертировать в другой вид цифровых денег или в ICO токены, либо же заняться кредитованием трейдеров. О том, как это всё организовать, можно почитать в статье « Как зарабатывать при помощи займов на бирже Poloniex? ».Поступая таким образом,, в первую очередь, возвращают все расходы, связанные с комиссионными вознаграждениями. Так же они в любой момент могут прикупить партию снизившихся в цене криптомонет, чтобы в недалеком будущем их выгодно перепродать в момент очередного поднятия расценок. Тут же можно купить в числе первых новые токены, добавленные владельцами стартапов по завершению ICO. Это реальная удача, так как в этом случае уже гарантировано не пропустишь поднятие стоимости криптоакций.Понятное дело, что ради получения очередной порции прибыли, пригодится практически каждый день посещать торговую платформу. Ну так и суммы же можно выручить приличные. Так что оно того стоит. Вот почемувыбирают биржи для обмена криптовалют на фиатные средства, а не обычные обменники. А вы также само поступаете?------------------------

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