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В России появилась ассоциация блокчейна и криптовалюты

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Старый Сегодня, 19:06
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
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В России появилась ассоциация блокчейна и криптовалюты
Наткнулся недавно в telegram на такую новость, как создание ассоциации блокчейна и криптовалют.
Описание можете прочитать тут: http://ири.рф/news/18432/

Анкета для вступления: https://docs.google.com/forms/d/e/1F...bwnVg/viewform

Что думаете по этому поводу? Поможет ли подобная ассоциация чем-то?
Alexander102 вне форума  
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