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Шведский концерн Volvo готовит инвестиционную программу по производству АКП в России

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Старый Сегодня, 18:54
#1
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Шведский концерн Volvo готовит инвестиционную программу по производству АКП в России


Как я уже неоднократно указывал на нашем форуме mmgp, в многочисленных спорах факт того, что пока обычным гражданам по разные стороны государственных границ рассказывают о якобы экономических санкциях против России, мировой капитал продолжает делать деньги в этой же самой России, особо не обращая внимания на все эти санкции.

Шведский автоконцерн Volvo Trucks готовит инвестиционную программу, в рамках которой, в конце текущего года будет запущено производство автоматизированных коробок передач на производственной площадке, которая находится в Калуге. Об этом рассказал журналистам генеральный директор компании "Вольво Восток" Сергей Яворский.

Подготовительная работа по локализации производства автоматической коробки передач в России ведётся уже давно. Соответствующий договор был подписан ещё в прошлом году, между представителями шведского концерна и федеральными властями. И не дожидаясь полного утверждения всего пакета документов, была запущена предварительная работа по запуску инвестиционной программы. Как отметил Яворский, если ничего не изменится, то новое производство в России будет уже запущено в конце 2017 года.

По словам руководителя дочернего подразделения шведского автоконцерна, производство в Калуге полностью заточено под российский рынок, и всё что будет делаться на новом производстве, будет реализовываться в России. Так же прорабатывается вопрос о реэкспорте произведённого в России, в страны ближнего зарубежья. Уже сейчас ведутся переговоры о поставке продукции с российских заводов в Казахстан.

Шведская компания намеревается на 90 процентов производимой в России техники устанавливать автоматизированные коробки передач, которые будут изготавливаться на новом производстве в городе Калуга.

В 2017 году, на российских заводах корпорация Volvo намеревается выпустить 6 тыс грузовиков. На следующий год точных планов нет, но точно объёмы производства сокращаться не будут. Общая же проектная мощность российских заводов шведской компании оценивается в 15 тыс грузовиков в год. Из них 10 тыс под брендом Volvo и 5 тыс под брендом Renault.

Но в ближайшее время шведская компания не готова выпускать в России грузовики под брендом Renault. По крайней мере, на сегодняшний день, при тех объёмах производства что существуют. Но если получится выйти с продажами на рынки стран ближнего зарубежья, то производственная политика шведской корпорации в России может измениться.

Специально для mmgp.ru
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Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 19:20
#2
Мастер
 
Имя: Татьяна
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Инвестирую в: HYIP
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Re: Шведский концерн Volvo готовит инвестиционную программу по производству АКП в Рос
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
Шведский автоконцерн Volvo Trucks готовит инвестиционную программу
Очень хорошая новость,победа разума над эмоциями.
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Я инвестирую вместе с Е-invest.Biz
akva31z на форуме  
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