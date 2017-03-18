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Chain Hour - chainhour.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Компания COIN VALLEY
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Старый Сегодня, 18:54
#1
Любитель
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 582
Благодарностей: 19
УГ: 0
КП: 0.003
Chain Hour - chainhour.com
Я не админ и не владелец проекта

Дата открытия финансовой компании 05 сентябрь 2017 года.

О компании:

Перевод с Google:


Цитата:
Добро пожаловать в Chain Hour LTD!

Наша компания Chain Hour LTD помогает вам получить невероятную высокую отдачу от ваших инвестиций. Если вам не нравится тратить время, и если вы хотите легко заработать большие деньги - эта программа для вас. Для участия в нашей программе вам нужно только одно. Все, что вам нужно, это желание разбогатеть. Наша профессиональная финансовая группа и финансовые консультанты всегда к вашим услугам. Мы поможем вам легко заработать.

6% Почасовая за 30 часов
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 5,00 - $ 250,00 3,55
План 2 251,00 долл. США - 1000,00 долл. США 4,00
План 3 $ 1001,00 - $ 2500,00 5,00
План 4 $ 2501,00 - $ 5000,00 6,00
Рассчитайте свою прибыль >>


180% после 1 дня
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 105,00
План 2 $ 251,00 - $ 1000,00 115,00
План 3 1001,00 долл. США - 2500,00 долл. США 140,00
План 4 $ 2501,00 - $ 5000,00 180,00
Рассчитайте свою прибыль >>


До 60% ежедневно в течение 5 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 26,00
План 2 $ 251,00 - $ 1000,00 40,00
План 3 $ 1001,00 - $ 2500,00 60,00
Рассчитайте свою прибыль >>


800% через 5 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 251,00 - 1000,00 долларов США 300,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2500,00 500,00
План 3 $ 2501,00 и более 800,00
Рассчитайте свою прибыль >>


1000% через 10 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 251,00 - 1000,00 долларов США 600,00
План 2 $ 1001,00 - $ 2500,00 1000,00
Рассчитайте свою прибыль >>
6% Pochasovaya za 30 chasov
Planiruyemaya summa ($) Chasovaya pribyl' (%)
Plan 1 $ 5,00 - $ 250,00 3,55
Plan 2 251,00 doll. SSHA - 1000,00 doll. SSHA 4,00
Plan 3 $ 1001,00 - $ 2500,00 5,00
Plan 4 $ 2501,00 - $ 5000,00 6,00
Rasschitayte svoyu pribyl' >>



Платежные системы:

Perfect Money,USD
Advcash
PAYEER,USD
Bitcoin
Litecoin

Выплаты инстант.

Посмотрите сайт здесь: https://chainhour.com/


ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

При обращении инвестора на наш сайт, вы будете получать до 10% комиссии от инвестиционного фонда вашего реферала на свой счет. Комиссионные выплачиваются непосредственно на ваш счет, как только ваш реферал сделать депозит.



Мой вклад:



ID транзакции: 31451a51-cf80-4c1d-8888-ff04556cd2af
Для того, чтобы: arifbutt146@gmail.com
списанию: -20,00 USD
Стоимость: Без комиссии
Отправлено: 20.00 USD
__________________
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dani0601 на форуме  
Старый Сегодня, 19:11
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.09.2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Chain Hour - chainhour.com
С payeer ввода нет чтоли?!
sokolset на форуме  
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