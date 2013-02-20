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Гонконг может приравнять выпущенные на ICO токены к ценным бумагам

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Гонконг может приравнять выпущенные на ICO токены к ценным бумагам



Гонконг может приравнять выпущенные на ICO токены к ценным бумагам.



Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) сообщила, что токены, выпущенные в рамках первичных предложений монет (ICO), могут быть классифицированы как ценные бумаги. Об этом сообщает CoinDesk.

Как заявила исполнительный директор ведомства Джулия Леюнг, SFC «обеспокоена ростом ICO для привлечения средств в Гонконге и других странах». Также представитель регулятора предупредила, что «деятельность некоторых из ICO-структур может попадать под действие закона Гонконга о ценных бумагах».

Более того, эта классификация может распространяться и за пределы ICO и затронуть биржи цифровых активов, которые торгуют такими токенами.

«Стороны, вовлеченные во вторичную торговлю такими токенами (например, криптовалютные биржи), могут также подлежать лицензированию и действовать согласно определенным правилам поведения», — говорится в заявлении SFC.
Напомним, в Гонконге базируется ряд известных криптовалютных бирж, включая Bitfinex и Gatecoin. Bitfinex при этом находится в процессе создания еще одной платформы, которая будет специализироваться на трейдинге токенами стандарта ERC20.


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