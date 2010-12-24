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Google предложит сертификацию в качестве мобильного веб-разработчика за $99

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Google предложит сертификацию в качестве мобильного веб-разработчика за $99

Если вы являетесь мобильным веб-разработчиком, который хочет широко разрекламировать свое умение в области программирования, Google вводит процесс сертификации, который позволяет вам сдать экзамен. При его успешном прохождении, соискатель получит электронный значок, который будет отображаться в его резюме, на веб-сайте и других онлайн-профилях.

Кроме того, потенциальные работодатели смогут проводить поисковые запросы в централизованном хранилище данных разработчиков, которые успешно сдали экзамен и получили свой значок.

"Основываясь на тщательном анализе рынка, этот новый вид сертификации позволит отобрать разработчиков, которые обладают востребованными навыками в качестве мобильных веб-разработчиков", - объяснила Сара Кларк, менеджер программ Google по обучению веб-разработчиков.

За 99 долларов программа сертификации Mobile Web Specialist предлагает мобильным веб-разработчикам учебное пособие, которое поможет им подготовиться к экзамену, после чего у них есть три попытки получить свой значок. Экзамен проходит в режиме онлайн и от участников ожидается, что те "напишут код за отведенное на это время и этот результат затем будет оценен",- объяснила Кларк. Ожидается также, что участники по завершении экзамена будут заполнять анкету, в которой они объяснят суть проделанной работы. Это должно каким-то образом способствовать обеспечению легитимности сдачи экзамена.

Нынешняя сертификационная программа появилась вскоре после того, как Google представила сертификацию для разработчиков Android (Associate Android Developer) за 150 долларов, нацеленную на тех, кто хочет продвигать свои навыки в данной области приложений.

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