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Россияне придумали криптовалюту САТ для раздачи пользователям за поиск в Интернете

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Старый Сегодня, 18:17
#1
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Россияне придумали криптовалюту САТ для раздачи пользователям за поиск в Интернете


Сообщается, что американский разработчик децентрализованной поисковой системы с российскими корнями под названием BitClave разработал и запускает в сети свою криптовалюту САТ. На 15 сентября назначен старт ICO этого проекта.

Но одной из главных "фишек" этого проекта, о которой хочется рассказать отдельно станет возможность любому зарегистрированному пользователю зарабатывать вместе с этим проектом с помощью токенов САТ. Дело в том, что в июле 2017 года этот проект запустил свою отдельную поисковую систему BitClave Active Search Ecosystem и те пользователи, которые захотят ей пользоваться будут получать на свой кошелёк токены САТ за просмотры рекламы, а также за раскрытие рекламодателям данных о их выполненных поисковых запросах.

Здесь стоит особо отметить, что при обычном методе размещения рекламы средства рекламодателей выплачиваемые за просмотр рекламы и раскрытие информации о своих поисковых запросах забирают себе сами поисковики, но, а вот этом проекте такого совсем не предвидится. Как обещают на сайте проекта сами разработчики - пользователи смогут вполне неплохо зарабатывать на выполнении своих поисковых запросов.

Новая криптовалюта

Про первичное ICO этого проекта уже ранее сообщалось на этом форуме mmgp.ru в разделе "ICO" и желающие поучаствовать могут там найти всю подробную информацию про это. От себя лишь можем добавить, что созданная разработчиками криптовалюта носит название Consumer Activity Token (CAT) и всего уже выпущено 2 млрд токенов, из которых 50% и будет выставлена на продажу уже на следующей неделе. Один токен будет стоить 0,07 американских центов и как уверяют в BitClave они уже совместно работают с несколькими платежными системами, которые имеют "сотни миллионов" клиентов во многих странах мира, что конечно, должно положительно сказаться на дальнейшем обмене этой новой криптомонеты.

В команде BitClave сейчас трудится около 20 разработчиков, а учредителем и генеральным директором BitClave является россиянин г-н Бессонов, ранее работавший директором по безопасности в LG Electronics.

О самой поисковой системе BitClave Active Search Ecosystem

Отличительной особенностью представленной проектом BitClave своей поисковой системы будет то, что в ней рекламодатели будут только сами следить за просмотром своей рекламы юзерами. Итак, просмотрев предлагаемую рекламу или раскрыв перед рекламодателем данные о своих поисковых запросах, пользователи будет получать на свой кошелёк криптовалюту САТ. Далее они смогут поменять эти средства как на другие цифровые виртуальные криптовалюты, так и на фиатные деньги и происходить это будет на обменной бирже.

Деньги в кошельке будет появляться за счет того, что рекламодатели не будут оплачивать рекламу самой этой новой поисковой системе и плюс они также не будут им платить за раскрытие данных по пользовательским запросам, - такое объяснение по происхождению средств на кошельке в проекте даёт г-н Бессонов. То есть рекламодателю в данном случае будет дешевле работать напрямую с пользователем на этой поисковой платформе BitClave Active Search Ecosystem, чем это делал он ранее с помощью своего традиционного способа.

Что ещё важно, то при подсчете просмотров рекламы и начисления средств на ваш кошелёк в проекте будет применяться технология блокчейн. Все это даст возможность обезопасить данные пользователей поисковой системы BitClave Active Search Ecosystem, а также пользователи смогут подавать данные о своих ранее выполненных поисковых запросах только на свой выбор.

Почему не Эфириум

Для работы на этой онлайн-платформе, конечно, надо будет вначале зарегистрироваться на сайте разработчика, ну а затем оформить смарт-контракт на основе Эфириума с рекламодателем. Однако, из-за нескольких высоких комиссий и невысокой пропускной способности блокчейн-системы Эфириум пока выплат в криптовалюте эфир не предвидеться и расчеты между пользователями платформы BitClave будут происходить в криптовалюте САТ.

Консультанты проекта

Основатели BitClave особо подчеркивают, что в консультантах их проектах значатся многие ведущие специалисты в области блокчейна и платежных систем. Не будем подробно здесь перечислять все 10 имен этих именитых консультантов, при желании о них можно прочитать по ссылке ниже, однако и список компаний, которые они представляют действительно очень впечатляет.

Разработчики BitClave Active Search Ecosystem обещают и дальше развивать эту свою уже запущенную поисковую систему, подключать к ней всё новых и новых партнеров, но при этом просят не забывать, что со временем доступ к токену САТ будет становиться всё более ценным, т.е. его стоимость будет расти.


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59aeb0ea351f3
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:23.
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