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Роман Абрамович повторно вложился в стартап по шерингу транспорта Via

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Роман Абрамович повторно вложился в стартап по шерингу транспорта Via



Роман Абрамович повторно вложился в стартап по шерингу транспорта Via.



Российский миллиардер Роман Абрамович повторно вложился в стартап по шерингу транспорта Via. Объем инвестиций Абрамовича остается неизвестным. Об этом сообщает израильская газета «Гаарец».

По данным издания, всего стартап привлек $200 млн, из которых $50 млн — средства немецкого автоконцерна Daimler. В то же время новостной портал TechCrunch утверждает, что Via удалось привлечь $250 млн.

Сервис Via работает в Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне и предлагает попутчикам заказать и разделить поездку на транспорте. Стоимость начинается от $5. По собственным данным, в месяц компания осуществляет 1 млн поездок. Привлеченные средства пойдут на расширение деятельности в Европе.

Напомним, в апреле 2015 года стартап привлек $27 млн от Pitango Venture Capital, 83North и кипрской компании Ervington Investments, конечным бенефициаром которой является Абрамович. В мае 2016 года Ervington Investments повторно инвестировала в Via.



О Романе Абрамовиче
Роман Абрамович — российский предприниматель, миллиардер, бывший губернатор Чукотского автономного округа. Вместе с Евгением Швидлером контролирует компанию Millhouse. Она ведет деятельность по управлению активами и инвестициями в различных отраслях, включая рынок недвижимости, горнодобывающую промышленность и металлургию, энергетику, телекоммуникации, технологии и спорт. Под управлением Millhouse находятся пакеты акций Evraz, «Норильский никель», Highland Gold Mining, а также футбольного клуба «Челси». Компания владеет коллекцией офисных комплексов класса А в Москве, включая «Крылатские холмы», Four Winds, Balchug Plaza и White Gardens. Кроме того, Millhouse реализует проекты комплексного освоения территории «Сколково Парк» и создания многофункционального культурного комплекса «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге.

О Via
Via — стартап с израильскими корнями, который разработал шеринговый сервис по заказу транспорта. Основан в 2012 году CEO Даниэлем Ремотом (Daniel Ramot) и Ореном Шовелом (Oren Shoval). Компания работает в Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне и планирует выход на европейский рынок. По собственным данным, Via организует 1 млн поездок в месяц.


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