Как создаются подставные ICO.
Сегодня рынок первичного размещения монет чрезвычайно популярен, множество компаний придумывают новые токены и продают их. Но среди них появились мошенники, поэтому распознать scam ICO стало очень сложно. Чтобы вы поверили в перспективность ICO (не заметив скама) и вложили в него свои деньги, аферистам достаточно всего пяти шагов. А теперь представьте себя на месте мошенников. Рассказываем, как создать подставное ICO.
Шаг 1:
Придумайте название Как и в любой другой сфере, название должно быть простым, но при этом запоминающимся. Если вы грамотно его придумаете, оно будет продавать само себя. Но не стоит использовать название токена — это слишком избито.
Пример:
BARDO Бардо (བར་ དོ་ Wylie: bar do) — тибетское слово, которое означает просто «переход» или промежуток между завершением одной ситуации и началом другой, буквально «промежуточное состояние». Придумайте логотип, он тоже должен быть простым. Не стоит выдумывать замысловатые символы. И, наконец, название для токенов. Пусть будет, например, eONS.
Шаг 2:
Создайте мифическую команду.
Как говорил бывший глава Microsoft Стив Балмер, разработчики, разработчики и еще раз разработчики. Вам нужно показать людей, которые будут якобы стоять за изменением всего мира к лучшему. Зайдите на портал uifaces.com, выберите подходящих персон (желательно, чтобы их имена было трудно найти в гугле), и придумайте сногсшибательные характеристики для каждого. Например, что они десятилетиями работали над децентрализацией ресурсов Антарктиды. Или что благодаря им альбатросы больше не застревают в рыболовных сетях. В общем, что угодно — на что хватит фантазии. Итак, команда разработчиков почти готова. Для полной картины добавьте одну девушку.
Теперь нужен крутой фон, возможно, с какими-то графическими узорами или в тематике космоса. Как будто вы покоряете Луну. Это бесподобно!
И, конечно, нельзя забывать об иконках для сайта.
Шаг 3:
Купите несколько учетных записей на Bitcointalk.
Bitcointalk — один из самых популярных международных форумов, посвященных криптовалютам. О нем знаю почти все разработчики, инвесторы и энтузиасты. Кроме того, почти все крупные проекты анонсируются сначала именно там. На Bitcointalk действительно можно покупать аккаунты. Они ценятся, поскольку с их помощью можно голосовать в различных кампаниях и зарабатывать биткоины с помощью активности на форуме. Вам нужно будет купить четыре-пять обычных аккаунтов и один продвинутый с пометкой Sr или Hero (они стоят немного дороже). От лица последнего вы напишете сам анонс ICO, а остальные будут комментировать, поддерживая интерес к посту. Все это обойдется вам в 0,5−0,8 BTC — в зависимости от качества аккаунтов (числа сообщений и степени доверия пользователей).
Шаг 4:
Придумайте рекламу.
Сделайте описание как можно более сложным, используя слова вроде: токен, блокчейн, платформа, посредник, активы и т.д. «Создайте» новый протокол защиты. На сегодняшний день самыми популярными являются Proof Of Work и Proof Of Stake. Включите фантазию и придумайте, например, Proof of Incarnation. Звучит здорово и необычно.
Пример такой рекламы:
BARDO — новый революционный проект для разработки цифровых продуктов и услуг на децентрализованной платформе. Благодаря инновационному протоколу Proof Of Incarnation, краудсейл BARDO — лучшая возможность в вашей жизни стать частью будущего технологии блокчейн. Получите ваши токены eONS прямо сейчас!
Шаг 5:
Запустите сайт.
Сделайте картинки, которые сможете использовать в анонсе. Отличной идеей станет приобретение домена bardo.io. Вам не нужно создавать сайт с нуля. Просто добавьте виджет часов обратного отсчета, кнопку подписки/регистрации и адрес для сбора Ether и BTC. Не забудьте ежедневно обновлять отчет о собранной сумме, чтобы пользователи видели, как много людей инвестируют именно в вас. Готово!
Дисклеймер: Мошенничество на рынке финансовых инвестиций в РФ является уголовно наказуемым преступлением. Мы не пропагандируем обман и аферы с хищением средств.
Источник: https://ru.insider.pro/investment/20...odstavnye-ico/