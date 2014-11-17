Создатель игры Angry Birds объявляет о планах привлечь на IPO $36 млн.

Финская компания Rovio сегодня объявила о том, что подала заявку на первичное публичное размещение акций для расширения своего мобильного игрового бизнеса и совершения новых приобретений.
Компания выпустит новые акции на сумму 36 миллионов долларов. Кроме того, некоторым акционерам будет разрешено продавать акции в рамках предложения, чтобы окупить часть своих инвестиций.
Форма раскрытия финансовой информации, опубликованная Rovio сегодня, свидетельствует о том, что в течение первых шести месяцев 2017 года доход компании почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Также отмечается, что в 2016 году доход вырос более чем на 30% по сравнению с 2015 годом.
Благодаря всемирной популярности Angry Birds, Rovio стала одной из самых привлекательных компаний в сфере игр на планете. Но в декабре 2014 года компания уволила 110 сотрудников и закрыла одну из своих игровых студий, чтобы снизить убытки.
Компания воспользовалась шансом на разработку собственного анимационного фильма, основанного на Angry Birds, который оказался успешным. Это помогло увеличить доход в три раза до 41 миллиона долларов в первые шесть месяцев 2017 года. Но доходы от игр также удвоились до 139 миллионов долларов за эти шесть месяцев, чему способствовали игры Battle Bay и Angry Birds Evolution. И компания стремилась подчеркнуть тот факт, что по своей сути она остается игровой компанией, которая все еще может выпускать новые качественные продукты.
"Благодаря нашей стратегии мы укрепили игровой портфель и улучшили ключевые показатели эффективности", - сказала Кати Леворанта, генеральный директор Rovio. "Все наши недавние релизы - Angry Birds Evolution, Battle Bay и Angry Birds Match показали лучшую производительность в ключевых показателях эффективности, чем любая ранее выпущенная компанией игра, тем самым предполагая дополнительный потенциал роста".
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Специально для mmgp.ru