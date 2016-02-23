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Надёжность, доходность, стабильность? А если завтра война?
Вот многие говорят о надёжности инвестиций, и обсуждают, во что лучше и выгодней инвестировать, многие развивают тему стабильности и беспокоятся о влияния на инвестиции курса доллара, или биткоина, но мало кто обсуждает внешнеполитические факторы!
И вот говоря о надёжности инвестиций, наткнулся на тему об инвестиции в золото, многие говорят о малых доходностях а иногда и убыточности данного вида инвестиций , но давайте задумаемся, допустим если произойдёт какой-либо серьёзный межгосударственный конфликт!
Нас ведь уже не удивляют локальные конфликты на нашем шарике, даже больше некоторым они играют на руку позволяя спекулировать на нефти, курсах валют и т.д.
Но как правило рано или поздно локальные конфликты перерастают или в межнациональные или межгосударственные…
В чём собственно и вопрос: "Что будет с накоплениями и вложениями "если завтра война?""
Видел в ветках форума похожую тему, но вот хотелось бы уточнить, ВЫ и ВАШИ финансы готовы к такому повороту событий?
Тут хочешь-не хочешь а приходит на ум, что какую то часть своих сбережений всё таки не плохо хранить в золоте и в других драгметаллах !!!?
А какого Ваше мнение?
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