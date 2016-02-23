Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,466 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Надёжность, доходность, стабильность? А если завтра война?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Куда инвестировать деньги в интернете, оффлайне.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:21
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2017
Сообщений: 196
Благодарностей: 26
УГ: 0
КП: 0.188
Надёжность, доходность, стабильность? А если завтра война?
Вот многие говорят о надёжности инвестиций, и обсуждают, во что лучше и выгодней инвестировать, многие развивают тему стабильности и беспокоятся о влияния на инвестиции курса доллара, или биткоина, но мало кто обсуждает внешнеполитические факторы!

И вот говоря о надёжности инвестиций, наткнулся на тему об инвестиции в золото, многие говорят о малых доходностях а иногда и убыточности данного вида инвестиций , но давайте задумаемся, допустим если произойдёт какой-либо серьёзный межгосударственный конфликт!

Нас ведь уже не удивляют локальные конфликты на нашем шарике, даже больше некоторым они играют на руку позволяя спекулировать на нефти, курсах валют и т.д.

Но как правило рано или поздно локальные конфликты перерастают или в межнациональные или межгосударственные…

В чём собственно и вопрос: "Что будет с накоплениями и вложениями "если завтра война?""

Видел в ветках форума похожую тему, но вот хотелось бы уточнить, ВЫ и ВАШИ финансы готовы к такому повороту событий?

Тут хочешь-не хочешь а приходит на ум, что какую то часть своих сбережений всё таки не плохо хранить в золоте и в других драгметаллах !!!?
А какого Ваше мнение?
__________________
Трудно – не значит невозможно!
Alexsi38 на форуме  
Ответить
Метки
доходность, золото, инвестирование, прибыльность, сохранность средств
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вымирающий вид: что делать, если ваша профессия завтра умрет moskva Новости в мире финансов и инвестиций 3 10.06.2017 17:26
Мы тут хотим заработать, а завтра война... AnuNike Политика и экономика 7 10.11.2016 14:22
Надёжность брокеров и ДЦ Suzerain Общие вопросы работы Брокеров 289 23.02.2016 15:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
БА "The bankruptcy" (непубличный) - Thebankruptcy.ru
От timur141194 в разделе «Архив: Интернет-биржи»
Аватар impulls
Облачный майнинг Bitcoin minethatcloud
От impulls в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
(СРОЧНО!!!) Возьму 180 wmz на 10 дней, верну 250
От Sergey187 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
Безопасность api
От Sergey Sergey в разделе «Perfect Money»
Аватара нет
Прогнозы ТОЛЬКО на КХЛ
От Алексей Фролов 2110678945 в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
litebox.in от 10000 литошей каждые 20 минут
От Seza в разделе «Краны»
.     
Пользователей
421,466
Тем
487,574
Сообщений
12,124,694

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube