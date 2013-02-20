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Потратить виртуальные cбережения в Nimses теперь могут все киевляне

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Потратить виртуальные cбережения в Nimses теперь могут все киевляне



Потратить виртуальные деньги в Nimses теперь могут все киевляне.



Раньше онлайн-площадкой для торговли могли пользоваться только ограниченное число людей, так как она работала в режиме тестирования.

Украинская социальная сеть Nimses расширила доступ к своей интернет-платформы для торговли Nimses Goods, которой отныне смогут пользоваться все киевляне.

Как пояснил представитель социальной сети Александр Шарлай, в недалеком будущем проект планирует расширяться и на другие крупнейшие населенные пункты Украины.

На торговой онлайн-платформе можно обменивать виртуальные деньги (нимы) на реальные товары. Виртуальная валюта накапливается после прохождения регистрации и делает это даже, если пользователь в онлайне.

На данный момент на торговой площадке Nimses Goods зарегистрировано более ста компаний.






По материалам: https://psm7.com/news/potratit-virtu...kievlyane.html

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цифровая валюта, электронная валюта, электронные деньги
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