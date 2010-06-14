Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,458 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Международные резервы НБУ достигли максимума с начале 2014 года

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:14
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,531
Благодарностей: 16,843
Записей в блоге: 54
УГ: 17
подарки
награды Волшебный горшочек 
Международные резервы НБУ достигли максимума с начале 2014 года
Международные резервы Украины на 1 сентября 2017 составляли $18034.8 млн. (в эквиваленте) по предварительным данным. Последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года. Сегодня резервы находятся на уровне на 16% высшем, чем в начале текущего года. В частности, по итогам августа резервы выросли на $240 млн. или 1.3%.

В августе на изменение объемов резервов влияли:

● Поступление в пользу Правительства в сумме $351.5 млн. от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), деноминированных в валюте.

● Валютные интервенции Национального банка на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты Национальным банком составила $234 млн.

В частности, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре для товаров украинского экспорта, прежде всего металлургии, в течение месяца Национальный банк купив $285.3 млн. (в том числе $62.0 млн. - по интервенциям в форме запроса лучшего курса).

Также 31 августа в связи с превышением спроса на валюту над ее предложением и соответствующим усилением волатильности на валютном рынке Национальный банк провел один валютный аукцион, в ходе которого продал $44.3 млн. Еще $7 млн. НБУ продал по интервенциям в форме запроса лучшего курса.

● Платежи Правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в сумме $448.7 млн.

● Платежи Правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) на сумму $50.1 млн., из которых $12.3 млн. - с целью обслуживания и погашения ОВГЗ, деноминированных в валюте.

По состоянию на 01 сентября объем международных резервов покрывает 3.6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

По материалам НБУ
__________________

Угадай курс BTC/USD $100!!! | Открыть счет в компании FXOpen
Официальный обменник MMGP
morg на форуме  
Ответить
Метки
международные резервы, нбу
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В июне ставки на падение рубля в США достигли уровней декабря 2014 года petrochienkova Новости в мире финансов и инвестиций 13 10.07.2017 17:12
Международные резервы выросли на 14% с начала года morg Новости в банковской сфере и страховании 0 07.06.2017 08:53
Международные резервы Украины достигли $15,4 млрд Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 10 21.12.2016 13:09
Биткоин вырос до максимума с февраля 2014 года Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 17 06.12.2016 14:36
Резервы Банка России достигли минимума за четыре года Sashoua Новости в мире финансов и инвестиций 6 21.10.2014 17:57

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bazel71
ВНИМАНИЕ! Набор помад KYLIE со скидкой 74%. АКЦИЯ ОГРАНИЧЕНА!
От bazel71 в разделе «Курилка»
Аватар Tigrenish
Samsung заключило партнерское соглашение с "Новой почтой"
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
WMID 122319915329 Требуется 55$
От CannibalUA в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Дмитрий Васьков
royalprofit.biz-РЕФБЭК 50%
От Дмитрий Васьков в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар sertan74
Обмен WM, LR, PM
От sertan74 в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
Стартап Shield AI привлек $10,5 млн для своих высокоинтеллектуальных дронов
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,458
Тем
487,560
Сообщений
12,124,217

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube