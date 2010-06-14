Международные резервы НБУ достигли максимума с начале 2014 года

Международные резервы Украины на 1 сентября 2017 составляли $18034.8 млн. (в эквиваленте) по предварительным данным. Последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года. Сегодня резервы находятся на уровне на 16% высшем, чем в начале текущего года. В частности, по итогам августа резервы выросли на $240 млн. или 1.3%.
В августе на изменение объемов резервов влияли:
● Поступление в пользу Правительства в сумме $351.5 млн. от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), деноминированных в валюте.
● Валютные интервенции Национального банка на межбанковском рынке, по итогам которых чистая покупка валюты Национальным банком составила $234 млн.
В частности, благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре для товаров украинского экспорта, прежде всего металлургии, в течение месяца Национальный банк купив $285.3 млн. (в том числе $62.0 млн. - по интервенциям в форме запроса лучшего курса).
Также 31 августа в связи с превышением спроса на валюту над ее предложением и соответствующим усилением волатильности на валютном рынке Национальный банк провел один валютный аукцион, в ходе которого продал $44.3 млн. Еще $7 млн. НБУ продал по интервенциям в форме запроса лучшего курса.
● Платежи Правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в сумме $448.7 млн.
● Платежи Правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) на сумму $50.1 млн., из которых $12.3 млн. - с целью обслуживания и погашения ОВГЗ, деноминированных в валюте.
По состоянию на 01 сентября объем международных резервов покрывает 3.6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
По материалам НБУ