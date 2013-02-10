Свежий отчёт ФРС США по динамике делового кредитования

ФРС США опубликовала свежий отчёт по-деловому кредитования первого сентября. Для инвесторов, которые вкладывают свои капиталы в долговые обязательства страны, с перегруженной долгами экономикой - эти данные имеют очень важное значение. Так как показывают реальное состояние финансового благополучия и перспектив ведения бизнеса. Более того, опубликованные данные по деловому кредитованию указывает на то, как сам бизнес оценивает свою доходность, а так же наличие перспективных инвестиционных проектов. И на данный момент времени индекс делового кредитования в США показывает худшие показатели после кризисных 2001 и 2008 годов.
Кстати говоря, аналитики рассматривают опубликованные данные не так как рассматривают в ФРС. Сотрудники Федеральной Резервной Системы публикуют данные без корректировки на официальную инфляцию. И теперь краткая выжимка из отчёта:
1. На графике ниже показана динамика изменения объёмов делового кредитования за последний год, отмечено фиолетовой линией. Красной линией отмечены данные за последние 40 недель. Почему именно 40? Именно столько недель подряд прошло после пика кредитования от 16 ноября прошлого года. Фиолетовая линия с пунктиром - это реальная динамика делового кредитования, с учётом официальных данных по инфляции.
2. Совокупный объём деловых кредитов в США, за последнюю неделю сократился на 0,13 процента, наблюдается сокращение в 22 неделях подряд, за последние 40.
3. Изменение объёма делового кредитования по сравнению с показателями годовалой давности составляет 2,06 процента, с учётом официальной инфляции - 0.54. Годовая динамика роста объёма делового кредитования менее 1 процента, с учётом инфляции, конечно же, наблюдалась в истории только два раза, а именно в периоды с мая 2001 по декабрь 2004 гг и в период с апреля 2009 по июль 2011 гг.
Стоит сравнить с показателями делового кредитования в предкризисные пять лет, с 2004 по 2008 год включительно, 7,62 процента в год. А в пять лет после кризиса 2008 года, средний показатель за год - 7.75 процента. Везде учитывались данные по официальной инфляции.
4. Изменение объёмов делового кредитования за прошедшие 40 недель составило 0,17 процента, и это без перерасчёта на инфляцию. Это худшая 40 недельная динамика, после старта Первой волны Суперкризиса 2008 года.
Подводя итоги можно сказать, что ничего необычного отчёты инвесторам не показали. Финансисты продолжают наблюдать продолжающуюся стагнацию на рынке делового кредитования США, которая длится уже на протяжении целого года.
По материалам federalreserve.gov
и bls.gov