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Майнинг в России – только из возобновляемых энергоресурсов

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Майнинг в России – только из возобновляемых энергоресурсов



Майнинг в России – только из возобновляемых энергоресурсов.



Как сообщает FINMARKET.RU, Министерство природных ресурсов и экологии РФ предполагает, что для майнинга в России будут задействованы только возобновляемые энергетические ресурсы. Как говорит министр Сергей Донской, Сибирь и Дальний Восток могут предоставить для этого неиспользуемые мощности гидроэлектростанций.

Основные расходы тех, кто занимается майнингом,- это расходы на электроэнергию и покупку специальных вычислительных устройств, называемых майнинговыми фермами. Электрическая энергия, получаемая от ГЭС, — самый экологичный и эффективный вариант снабжения таких устройств.

Компания «Евросибэнерго», например, сообщает, что у них образовался избыток электроэнергии в результате закрытия нескольких предприятий. Электростанции распределены от западной части страны до Урала и Сибири, говорит представитель компании.

Запас мощностей, предлагаемый «Евросибэнерго» в несколько раз превышает энергию, затрачиваемую сегодня для майнинга биткоина и эфириума, сообщает руководитель исследовательского центра АКРА Наталья Прохорова. При этом она указывает, что прямое подключение – сложный процесс, где киловатты от гидросооружений и угольных станций невозможно ‘разделить’.


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