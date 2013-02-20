Майнинг в России – только из возобновляемых энергоресурсов.
Как сообщает FINMARKET.RU, Министерство природных ресурсов и экологии РФ предполагает, что для майнинга в России будут задействованы только возобновляемые энергетические ресурсы. Как говорит министр Сергей Донской, Сибирь и Дальний Восток могут предоставить для этого неиспользуемые мощности гидроэлектростанций.
Основные расходы тех, кто занимается майнингом,- это расходы на электроэнергию и покупку специальных вычислительных устройств, называемых майнинговыми фермами. Электрическая энергия, получаемая от ГЭС, — самый экологичный и эффективный вариант снабжения таких устройств.
Компания «Евросибэнерго», например, сообщает, что у них образовался избыток электроэнергии в результате закрытия нескольких предприятий. Электростанции распределены от западной части страны до Урала и Сибири, говорит представитель компании.
Запас мощностей, предлагаемый «Евросибэнерго» в несколько раз превышает энергию, затрачиваемую сегодня для майнинга биткоина и эфириума, сообщает руководитель исследовательского центра АКРА Наталья Прохорова. При этом она указывает, что прямое подключение – сложный процесс, где киловатты от гидросооружений и угольных станций невозможно ‘разделить’.
Источник
.