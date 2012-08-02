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Производитель игрушек Lego сократит 8% персонала или 1400 рабочих

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Производитель игрушек Lego сократит 8% персонала или 1400 рабочих
Датский производитель игрушек Lego сообщил о снижении продаж и прибыли в первой половине 2017 года. Теперь компания намерена сократить 1400 рабочих мест или около 8% рабочей силы во всем мире. Во вторник частная компания заявила, что выручка сократилась на 5% до $ 2,3 млрд в первом полугодии. Прибыль снизилась на 3% до $ 544 млн. Теперь Lego готовится реструктуризировать компанию.



Председатель компании Joergen Vig Knudstorp заявил: «Мы разочарованы снижением выручки на действующих рынках, и мы уже предприняли шаги для решения этой проблемы». Он также добавил, что долгосрочная цель Lego состоит в том, чтобы охватить как можно большее количество людей в Европе и Соединенных Штатах, а также развитие и концентрация на растущих рынках, таких как Китай.

Компания, которая описывается как «все более сложная организация», должна упростить бизнес-модель и снизить ее стоимость. Напомним, что в прошлом месяце знаменитый производитель цветных конструкторских блоков назначил нового генерального директора Нильса Б. Кристиансена, который занимал должность исполнительного директора Danfoss в течение девяти лет. Кристиансен приступит к своей должности с 1 октября.

Основанная в западной Дании компания Lego не публикует ежеквартальные отчеты. В настоящее время группа насчитывает более 19,000 сотрудников по всему миру.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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