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США вынуждены закупать российские ракетные двигатели до 2025 года

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Старый Сегодня, 15:41
#1
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США вынуждены закупать российские ракетные двигатели до 2025 года


Соединённые Штаты Америки, из-за технических проблем, а так же из-за нехватки капитала для инвестирования в разработку собственных ракетных двигателей, вынуждены подписать договор, согласно которому Пентагон будет закупать российские ракетные двигатели РД-180. Как сообщает издание The Wall Street Journal, договор подписывается как минимум ещё на 15 лет.

Не смотря на то, что Конгресс США требовал от Министерства Обороны полностью отказаться от российских двигателей, и развернуть инвестиционную компанию по созданию собственных, специалисты вынуждены признать, что в реальном мире всё куда сложнее. Как оказалось, компания United Launch Alliance, занимающаяся отправкой космических грузов, вынуждена применять ускорители Atlas V, которые были разработаны в начале 90-х, и в которых используются ракетные двигатели российского производства. Как отмечают в издании, специалисты уверены в том, что двигатели из России придётся закупать, как минимум до 2028 года.

Конгресс после доклада теперь обеспокоен только одним вопрос, придётся ли Пентагону закупать больше двигателей в России, чем это было прописано в ранней редакции договора. Ведь российские производители могут начать ставить палки в колёса, на фоне всё возрастающей напряжённости между государствами. И ответ на поставленный вопрос имеет важное значение для сроков реализации космических программ Министерства Обороны США, а так же развития коммерческих космических программ.

Как оказалось, именно российские двигатели семейства РД-180 доставили на околоземную орбиту большинство навигационных и военных спутников, принадлежащих Пентагону. И это не смотря на то, что детище Илона Маска, экономит на каждом пуске около 40 процентов, по сравнению с ракетными стартами от компании United Launch, где используются российские двигатели.

Сотрудники корпораций Boeing-Lockheed уверены, что в начале 2019 года смогут успешно испытать новый и инновационный ракетный двигатель, а программа по созданию ракетоносителя с новым двигателем - Vulcan, пройдёт полную сертификацию Пентагона в 2022 году. Но представители компании United Launch заявляют, что вынуждены закупать российские двигатели, так как до середины 2020-х годов последует широкая космическая программа, а ждать, когда ракетоноситель Vulcan налетает положительную летную статистику просто некогда.

Специально для mmgp.ru
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Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 15:57
#2
Интересующийся
 
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Re: США вынуждены закупать российские ракетные двигатели до 2025 года
Могли бы найти альтернативные варианты если так сильно не хотят закупать российские двигатели.
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Планета успеха
TrenerMillionerov на форуме  
Старый Сегодня, 16:07
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,792
Благодарностей: 688
УГ: 24
КП: 0.149
подарки
Автор темы Re: США вынуждены закупать российские ракетные двигатели до 2025 года
Цитата:
Сообщение от TrenerMillionero... Посмотреть сообщение
Могли бы
Если не могут найти альтернативы российским двигателям, значит таковых нет вовсе.
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