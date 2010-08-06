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BitHaul Investments Ltd - BitHaul.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:32
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BitHaul Investments Ltd - BitHaul.net
Я не админ/владелец проекта

Старт 5.Sep 2017

Принимает:BTC

Новый проект: BitHaul.net



Легенда(google перевод):
Цитата:
Добро пожаловать в BitHaul Investments

Добро пожаловать в BitHaul Investments, BitHaul Investments - это поставщик услуг по разработке биткойнов, который позволяет вам легко попасть на горнолыжную лестницу Биткойна. Мы предоставляем все необходимое оборудование и размещаем его в нашем полностью оборудованном центре обработки данных, это означает, что у вас нет накладных расходов, таких как затраты на электричество и горную выработку. Мы предлагаем больше услуг, чем любые другие услуги, такие как мы, то есть у вас будет лучший опыт работы с нами в BitHaul Investments.

Здесь вы найдете наши рекомендации по покупке и хранению биткойнов.

Bitpay: BitPay Card позволяет загружать доллары, используя любой биткойн-кошелек, с оплатой 0%.
Kraken: Kraken - самая большая платформа обмена биткойнами.
Coinbase: Coinbase - самый популярный в мире способ купить и продать биткойн, эфирум и litecoin.
Bitstamp: Наша цель - обеспечить надежный простой в использовании сервис для компаний и частных лиц для обмена биткойнами.
Тарифные планы:

Цитата:
Инвестиционная прибыль за 1 день
0,0010 BTC 0,00008333 BTC = 8,333%
25 0008 BTC 2,33925146 BTC = 9,357%
50 0005 BTC 5,33338667 BTC = 10 667%
75 0002 BTC 9,30235659 BTC = 12,403%
100,0000 BTC 14,81481481 BTC = 14,815%
Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:7%-2%-1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат: автоматическая


BitHaul Investments Ltd

Мой вклад:
Цитата:
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:29
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