BitHaul Investments Ltd - BitHaul.net

Добро пожаловать в BitHaul Investments, BitHaul Investments - это поставщик услуг по разработке биткойнов, который позволяет вам легко попасть на горнолыжную лестницу Биткойна. Мы предоставляем все необходимое оборудование и размещаем его в нашем полностью оборудованном центре обработки данных, это означает, что у вас нет накладных расходов, таких как затраты на электричество и горную выработку. Мы предлагаем больше услуг, чем любые другие услуги, такие как мы, то есть у вас будет лучший опыт работы с нами в BitHaul Investments.
Здесь вы найдете наши рекомендации по покупке и хранению биткойнов.
Bitpay: BitPay Card позволяет загружать доллары, используя любой биткойн-кошелек, с оплатой 0%.
Kraken: Kraken - самая большая платформа обмена биткойнами.
Coinbase: Coinbase - самый популярный в мире способ купить и продать биткойн, эфирум и litecoin.
Bitstamp: Наша цель - обеспечить надежный простой в использовании сервис для компаний и частных лиц для обмена биткойнами.