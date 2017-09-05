Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,458 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Elysium Company (Ивестиционный проект)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Краудсорсинг, краудфандинг, краудинвестинг, краудфандрайзинг и прочие крауд-проекты.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:30
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.09.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Elysium Company (Ивестиционный проект)
Компания "Elysium" основана 11 ноября 2016 года.
Компания создана лидерами сетевой индустрии, интернет-предпринимателями и профессионалами в сфере IT.

Первым успешно реализованным продуктом компании стал интернет-проект в сфере МЛМ. Слаженная командная работа, чётко поставленные цели, основанные на анализе потребностей партнёров, прогнозирование развития самых трендовых направлений, фокусирование на удобстве, доступности, простоте использования предлагаемых инструментов для работы партнёров-вот залог успеха, позволивший менее чем за 6 месяцев занять лидирующие позиции в сети интернет и за ее пределами, уверенно выйти на международный уровень.

Команда компании не останавливается на достигнутом: ведя разработку и внедряя уникальные и инновационные продукты и услуги. Огромная работа ведётся по разработке и внедрению собственного платёжного сервиса, на основе революционной и перспективной системы Блокчейн.

Опыт работы в этом направлении предоставил возможность реализовать одно из самых трендовых и высокотехнологичных направлений в настоящее время в сфере криптовалют - создание собственной площадки полного цикла, для майнинга криптовалют.

В течении трёх месяцев мы тестировали оборудование, разрабатывали эффективные методы автоматизации процессов майнинга, для получения наилучших финансовых результатов.

Сформирована команда из ведущих специалистов в сфере майнинга, составляющая более 30 человек. Это действительно профессионалы и энтузиасты своего дела, имеющие четкое видение перспективности данного направления, имеющих огромный опыт и ряд реализованных проектов, набирающих популярность.

Мы готовы разделить это достижение, разработав унакальный продукт в сфере Облачного Майнинга, для того, чтобы каждый желающий мог принять участие и улучшить свое благосостояние получить развитие в одном из самых технологичных мировых направлений.

Команда компании Elysium открыта для сотрудничества с теми, кто действительно желает стать финансово независимым, для инвесторов, которые ищут новые проекты, всем тем кто готов перевернуть мир и делать все, что станет действительно полезным и востребованным для миллионов людей

Ссылка для регистрации в проекте: https://app.elysium.company/register?refcode=60718
Kirill455 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dmitrytkachev
Диверсификация
От dmitrytkachev в разделе «Forex: общий форум»
Аватар dengov
В Беларуси вводится налог на депозит
От dengov в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Clic
Руководство «Роснефти» получает зарплату в миллионах
От Clic в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Bayan4eg
Ричард Брэнсон проведет биткойн-саммит на своем частном острове
От Bayan4eg в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Zaiva Forex - zaivaforex.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rain1
Как зарабатывают на войне в Украине
От Rain1 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,458
Тем
487,560
Сообщений
12,124,220

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube