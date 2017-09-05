Elysium Company (Ивестиционный проект)

Компания "Elysium" основана 11 ноября 2016 года.
Компания создана лидерами сетевой индустрии, интернет-предпринимателями и профессионалами в сфере IT.
Первым успешно реализованным продуктом компании стал интернет-проект в сфере МЛМ. Слаженная командная работа, чётко поставленные цели, основанные на анализе потребностей партнёров, прогнозирование развития самых трендовых направлений, фокусирование на удобстве, доступности, простоте использования предлагаемых инструментов для работы партнёров-вот залог успеха, позволивший менее чем за 6 месяцев занять лидирующие позиции в сети интернет и за ее пределами, уверенно выйти на международный уровень.
Команда компании не останавливается на достигнутом: ведя разработку и внедряя уникальные и инновационные продукты и услуги. Огромная работа ведётся по разработке и внедрению собственного платёжного сервиса, на основе революционной и перспективной системы Блокчейн.
Опыт работы в этом направлении предоставил возможность реализовать одно из самых трендовых и высокотехнологичных направлений в настоящее время в сфере криптовалют - создание собственной площадки полного цикла, для майнинга криптовалют.
В течении трёх месяцев мы тестировали оборудование, разрабатывали эффективные методы автоматизации процессов майнинга, для получения наилучших финансовых результатов.
Сформирована команда из ведущих специалистов в сфере майнинга, составляющая более 30 человек. Это действительно профессионалы и энтузиасты своего дела, имеющие четкое видение перспективности данного направления, имеющих огромный опыт и ряд реализованных проектов, набирающих популярность.
Мы готовы разделить это достижение, разработав унакальный продукт в сфере Облачного Майнинга, для того, чтобы каждый желающий мог принять участие и улучшить свое благосостояние получить развитие в одном из самых технологичных мировых направлений.
Команда компании Elysium открыта для сотрудничества с теми, кто действительно желает стать финансово независимым, для инвесторов, которые ищут новые проекты, всем тем кто готов перевернуть мир и делать все, что станет действительно полезным и востребованным для миллионов людей
Ссылка для регистрации в проекте: https://app.elysium.company/register?refcode=60718