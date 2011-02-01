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Быки, медведи и другие животные в мире инвестиций

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Старый Сегодня, 15:23
#1
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Быки, медведи и другие животные в мире инвестиций
Когда дело доходит до сравнения с животными, инвесторы сразу идентифицируют себя с быками, либо медведями. Однако, в джунглях биржевого рынка присутствуют и другие животные.

Быки и медведи
Нажмите на изображение для увеличения Название: Бык и медведь 3.jpg Просмотров: 6 Размер: 43.4 Кб ID: 196805
«Быки» - это инвесторы, которые оптимистичны по поводу будущих перспектив активов на бирже и верят в продолжение восходящего тренда. Полная их противоположность –это «медведи» - инвесторы, которые подозревают, что рынок близок к падению. Точно неизвестно происхождение вышеозначенных терминов в данном контексте.
Вероятно, обозначение «медведь» происходит от «продавцов медвежих шкур» (“bear skin jobbers” – чем-то напоминает русское «делить шкуру неубитого медведя»). Торговцы медвежьими шкурами, как известно, зачастую продавали их ещё до того, как медведь был добыт, рассчитывая, что цена её будет в итоге ниже, что увеличит их прибыль. Таким образом, «торговцы медвежьими шкурами» продавали шкуры, котрой они не владели. Как следствие, торговцы, занимающиеся короткими продажами, стали называться «медведями». Такие торговцы рассчитывают на падение рынка – когда (и если) такое падение происходит, они могут заново выкупить упавший в цене актив, надеясь таким образом получить прибыль.
«Бычий» рынок и «медвежий» рынок – обозначение состояний рынка, исходя из вышеуказанных терминов. «Бычий» рынок – это рынок, совершающий длительное постепенное движение вверх. «Медвежий» рынок – рынок, который долгое время падает.

Кит
Нажмите на изображение для увеличения Название: Белый Кит.jpg Просмотров: 5 Размер: 50.7 Кб ID: 196806
Это животное может двигать цену вниз и вверх просто по факту того, покупает оно или продаёт. Кит должен быть очень осторожен в своих движениях. Подробнее об этих гигантах (применительно к рынку криптовалют – но свои «Киты» есть и на других рынках) можно прочитать в теме "Кто такие Киты?".
Для обычного игрока следование в фарватере Кита может быть очень выгодным.

Олень
Нажмите на изображение для увеличения Название: Дикий-олень.jpg Просмотров: 4 Размер: 70.2 Кб ID: 196807
Данная категория игроков не интересуется «бычьей» или «медвежьей» гонкой. Они покупают акции компаний во время первичного публичного размещения (initial public offering, или IPO), и затем продают акции как только акции проходят листинг и начинается, собственно, торговля. «Олени» при этом надеются воспользоваться ростом цены и получить быстрый доход. Данный подход известен также как спекуляция (stagging), а игрок придеживающийся такой стратегии – спекулянт (также stag или, дословно, «олень»).

Цыплёнок
Нажмите на изображение для увеличения Название: Chickun.jpg Просмотров: 5 Размер: 26.6 Кб ID: 196808
Данный термин относится к игрокам, испытывающим постоянный страх перед рынком. Их страх перевешивает даже острую необходимость получить доход, таким образом они придерживаются исключительно консервативных инструментов, таких как бонды, банковские депозиты или депозиты компаний. Их терпимость к риску в инвестировании находится на очень низком уровне.

Свинья
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В отличие от «цыплят», «свиньи» постоянно рискуют. Они нетерпеливы оттого, что жадны и делают рискованные инвестиции, основываясь на сомнительных советах, рассчитывая получить заоблачные прибыли. Именно они теряют огромные деньги на рынке. «Быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиньи отправляются на бойню!» (“Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered”) – это старое высказывание, отражающее последствия жадности и нетерпеливости «свиней».

Хромая Утка

Хромая Утка – это некто, чья торговля приводит к громадным потерям, объявляя дефолт по своим долгам или превращаясь в банкрота. Термин исходит из Лондонской Биржи 18в. и относится к торговцам, объявившим дефолт по своим долгам).

Волк
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«Волк» - обозначение сильного индивида, который использует криминальные или неэтичные методы получения дохода. Подобные свирепые и устрашающие личности стоят за мошенническими схемами, сотрясающими рынки, когда выходят на свет. Наиболее типичный пример этого типа инвесторов – Джордан Белфорд (Jordan Belfort), преступления и история жизни которого была изображена в картине Скорсезе «Волк с Уолл-стрит). «Волчьим рынком» иногда обозначают согласованные действия некоторых игроков по манипуляции рынком. Например, группа инвесторов может использовать тактику, известную также как «волчья охота», снижая цены на акции определённых компаний с использованием тактики «коротких продаж».

Акула
Нажмите на изображение для увеличения Название: Акула.jpg Просмотров: 4 Размер: 91.0 Кб ID: 196811
Это животное думает только о прибыли. Оно входит в сделки, получает прибыль и сразу же выходит из них. Акула не питает ни малейшего интерса к большим и сложным теориям торговли или эзотерическим методам предсказания цены: просто делает деньги и затем сразу начинает искать следующую подходящую возможность урвать кусок.

Овцы
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Овцы являются ведомыми по определению. Они рассчитывают на советы друзей и семьи, которые помогут им принять все самые важные решения в жизни. Овцы часто страдают – не только от плохих советов, но и от того, что они постоянно опаздывают за рынком, например, последними входят в восходящий тренд – как раз перед самым его завершением.

Страус
Нажмите на изображение для увеличения Название: Страус.jpg Просмотров: 3 Размер: 58.2 Кб ID: 196813
В контексте инвестиций, термин «страус» базируется на ложных представлениях о поведении страуса, а именно том, что он прячет голову в песок при наличии угрозы. Аналогично, инвесторы, которые демонстрируют «страусиное» поведение игнорируют плохие новости в надежде, что они просто закончатся или пройдут мимо. В конце концов, никто не знает, как поведёт себя его инвестиционный портфель, а может лишь надеяться, что он выдержит любые испытания без потери стоимости.

Черепаха
Нажмите на изображение для увеличения Название: Черепаха.jpg Просмотров: 4 Размер: 67.2 Кб ID: 196814
Черепаха медленно покупает и медленно продаёт – она торгует на длинных временных периодах. Это животное желает попасть в длительный тренд и пытается торговать наибольшим объёмом, чтобы получить как можно больше прибыли. Черепахи вообще не следят за «пульсом» рынка и больше концентрируются на результатах торговли за день или за неделю.

Переведено и скомпилировано Sprout из источников: 1, 2, 3;
Cпециально для MMGP.
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