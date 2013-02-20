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Украина возглавила список приоритетных для инвесторов стран

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Украина возглавила список приоритетных для инвесторов стран


Украина возглавила список приоритетных для инвесторов стран.



Украина является одной из наиболее привлекательных стран для изучения потенциальных инвестиций среди менеджеров фондов, которые инвестируют в страны региона EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки).

Об этом сообщило издание Institutional Investor.

“32% опрошенных инвесторов рассматривают Украину как первую страну для поездки с целью изучения потенциальных сделок, 26% намерены сначала посетить Румынию, 25% – Нигерию и 24% – Кению”, – свидетельствуют данные опроса.

Согласно опросу, наибольший интерес к Украине проявляют инвесторы из России и стран СНГ.

В сообщении также указывается, что наиболее привлекательным инвестиционным направлением в Украине является сельскохозяйственный сектор.

“Украинские агрокомпании показали, что могут справиться с экономическими вызовами и политическими рисками”, – цитируется управляющий инвестиционным портфелем Union Investment Сергей Дергачев.

Исследовательское подразделение Institutional Investor опросило 214 управляющих фондами в 154 компаниях относительно того, какая страна значится первой в их списке для посещения в ближайшие 12 месяцев для изучения потенциальных инвестиций.


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