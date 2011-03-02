Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,446 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

вопрос по оплате виртуальной картой

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Qiwi Форум. Все о платежной системе QIWI
При поддержке
Обмен PM, EgoPay, BitCoin, LiteCoin, OKPAY, Z-Payment QIWI
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:56
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 44
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
вопрос по оплате виртуальной картой
есть виртуальная карта киви
оплачиваю ей товар за гривни
в гривнах цена 50 грн, снимает 125рублей,комиссия 0
хотя по курсу должно быть 111рублей
смотрел курсы киви там курс не завышен
тогда откуда 10% берется
koroed на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Безопасность при оплате банковской картой Rost77 Банковский форум 1 12.03.2017 14:53
Вопрос копирайтерам по оплате: просьба помочь uspehstudio86 Копирайтинг 37 30.08.2016 16:15
Яндекс деньги комиссия при оплате картой Markin Яндекс-Деньги 11 28.06.2016 19:36
Вопрос по оплате заказа Сергей Карабанов Сайтостроение: общий форум 2 29.03.2013 23:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Trapper77
ETHTRADE LIMITED - ethtrade.org-Рефбек 330%-10% от суммы депозита+Бонусы
От Trapper77 в разделе «Реферальные и страховые предложения»
Аватар DaTre
Goldanizer Inc - goldanizer.com
От DaTre в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анна Чернобай
Биткоин может стать официальным методом расчетов в Антигуа и Барбуда
От Анна Чернобай в разделе «Bitcoin»
Аватар Prezident
Угадай курс GBP/CHF на 14.11.2015 00:00(спонсор FXOpen).
От Prezident в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватара нет
Прогнозы на футбольные матчи
От f1rex в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Oliver Frank
Россиянам позволят тратить все пенсионные накопления на лечение
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,446
Тем
487,542
Сообщений
12,123,660

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube