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ЦБ Узбекистана в 2 раза девальвировал курс национальной валюты - сума

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Старый Сегодня, 14:42
#1
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ЦБ Узбекистана в 2 раза девальвировал курс национальной валюты - сума

Центральный банк Узбекистана с 5 сентября установил официальный валютный курс на уровне 8 100 сумов за доллар США против сегодняшних 4 200 сумов. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба регулятора, передает ТАСС.

«На основе анализа динамики курсообразующих факторов в 2003—2017 годах, а также с учетом результатов тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам по договорному курсу ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет 8 000—8 150 сумов за 1 доллар США», — говорится в сообщении узбекского ЦБ.

Сообщается также, что курс ЦБ, как и ранее, будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на торгах валютной биржи на предыдущей неделе, и применяться для бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей на территории республики.

Межбанковские торговые сессии по покупке и продаже иностранной валюты будут проводиться на Узбекской республиканской валютной бирже ежедневно, валютный курс на них будет определяться на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту и публиковаться на веб-сайте валютной биржи.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал накануне указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», в соответствии с которым юридические лица Узбекистана смогут без ограничения приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для платежей по международным операциям, репатриации прибыли, погашения кредитов, выплаты командировочных и других расходов. Граждане-резиденты смогут продавать в обменных пунктах иностранную валюту и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений. В соответствии с документом при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной будут использоваться исключительно рыночные механизмы.

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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 14:48.
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Старый Сегодня, 14:57
#2
Любитель
 
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Инвестирую в: Другое
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Re: ЦБ Узбекистана в 2 раза девальвировал курс национальной валюты - сума
Были новости, что черный рынок был 7800 давно за доллар. Теперь выровняли ситуацию
Buzina на форуме  
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