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Китай поставил на паузу ICO – что это значит для криптоиндустрии?

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#1
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Китай поставил на паузу ICO – что это значит для криптоиндустрии?

Вчера на лентах информагенств появились не очень приятные новости по поводу запрета ICO в Китае - там главный финансовый регулятор страны, Народный банк Китая решил прикрыть их проведение криптоэнтузиастами. Практически то же самое произошло уже и в Южной Корее.

Естественно, рынок криптовалют отреагировал на такие меры китайского регулятора падением своей капитализации с почти 180 млрд долл. США до 150 млрд. долларов, что для многих инвесторов оказалось чуть ли не сильным шоком, ведь большинство из них надеялось на дальнейший рост стоимости криптовалют, поскольку ранее для этого уже были все предпосылки.

А тем временем, 2 крупные китайские платформы, а именно ICOage и ICO.info помогающие компаниям в размещении их токенов заявили, что прекращают свою работу, опасаясь карательных мер со стороны основного финрегулятора этой страны. Кроме того, Народный банк Китая запустил проверку в отношении 60 криптовалютных китайских обменников по всей стране.

Ранее в одном из отчётов авторитетного американского инвестиционного банка Голдман Сакс (Goldman Sachs) сообщалось, что за первые 6 месяцев текущего года итоговая сумма от продажи токенов на ICO превысила траты инвесторов на обычные венчурные капиталы и составила 1,6 млрд долл. США. А в китайские ICO за этот же период времени было привлечено 383 млн долл. США от почти 105 000 местных инвесторов.

Но судя по всему, руководству китайского ЦБ идея привлечения денежных средств в новые сетевые проекты от криптоэнтузиастов со временем перестала нравиться и оно решило серьезно ограничить подобные возможности проектов, вернее даже свести всё к нулю, вот поэтому вчера и были установлены такие запреты, а кроме того, регулятор обязал вернуть средства всем инвесторам из проектов, которые уже ранее проводили свои ICO (правда, не указав, а как это можно сделать технически). Хотя скорее всего, истинная причина в налагаемых Китаем ограничениях кроется в другом - высшему китайскому руководству криптовалюты, что кость в горле, ведь через них из Китая сейчас достаточно спокойно за рубеж выводятся практически любые капиталы, что совсем не на руку китайской верхушке в нынешних экономических условиях. Вот поэтому то, глаз на криптовалюты они положили давно и борются с ними как могут. Кормить чужие страны своими деньгами им явно не хочется, ну вот и придумывают искусственные препоны для этого.

Так какого негатива можно сейчас ждать от такого их решения? Во-первых, иностранные проекты (а среди них встречаются довольно интересные и скажем прямо, что высоко прибыльные) пока не смогут заходить в Китай и им придётся ждать до лучших времен. Во-вторых, крупные майнинговые пулы из Китая скорее всего сами переместятся теперь на иностранные площадки и уже там будут конвертировать криптовалюты в зарубежные проекты.


Но не спешите хоронить ICO

Впрочем, из Китая уже прозвучали голоса китайских финансовых аналитиков, что списывать со счетов ICO ещё рановато. Во-первых, они всё ещё надеются, что по прошествии какого-то времени Народный банк Китая снова разрешит проведение ICO, однако делать это можно будет только на одобренных этим банком ICO-площадках и согласно жесткой прописанной процедуре. Во-вторых, на настоящий момент Народный банк Китая так и не отказался от выпуска собственной китайской криптовалюты - работы в этом направлении всё так же идут, а значит в реальности регулятор Китая криптоиндустрию хоронить на самом деле не имеет намерения. Кстати, и остальные Центробанки мира также продолжают заниматься развитием этого направления - и в этом есть крайне положительный момент для криптоиндустрии. Ну и в-третьих, стоит сказать, что кроме Китая, в той же Америке и Сингапуре уже также озаботились покупкой токенов при проведении ICO, но там ясно дали понять, что ужесточая правила по проведению ICO, душить криптоинсдустрию окончательно они совсем не хотят, а просто хотят отделить от неё мошенников и тех кто отмывает в ней грязные деньги.

Так что всё самое интересное ещё только впереди. Но уже сейчас понятно без всяких оговорок, что задушить криптоиндустрию теперь уже вряд ли кому удастся. Да и собственно зачем это надо делать?


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59ae77b211ab3
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