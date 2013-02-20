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Появился новый торговый робот Bittrex Flash Crash для заработка криптовалюты





Торговый робот Bittrex Flash Crash для заработка криптовалюты.





Практически каждый криптовалютный рынок периодически сталкивается с внезапным сбоем. Но далеко не каждый крипто-трейдер может использовать это как выгоду. Один крипто-энтузиаст создал торговый робот Bittrex Flash Crash для решения этой проблемы. Он по-прежнему является сторонним проектом, который запрашивает ваш ключ API и другую секретную информацию, но вполне может оказаться целесообразным проверить после тщательного проверки кода.



При большой волатильности в мире криптовалют, есть много возможностей для ее покупки и в будущем извлечь из этого выгоду в качестве прибыли. Тем не менее не каждый крипто-инвестор хочет смотреть на графики целый день, чтобы вовремя войти в начало большого тренда при высокой волатильности. Большинство подобных "вспышек" длится всего минуту или чуть больше, и в это время при огромной волатильности создается очень плотное окно транзакций, что ведет за собой проскальзывания. Соответственно без автоматизированного решения использование этих "вспышек" практически невозможно. Настройка предупреждений о ценах работает, но вам все равно нужно быть рядом с компьютером или мобильным устройством с доступом в Интернет, чтобы воспользоваться преимуществами.



Это больше не проблема для трейдеров, которые используют криптобиржу Bittrex. В настоящее время появился торговый робот, целью которого является использование любых "вспышек" волатильности либо внезапного увеличения курса для извлечения прибыли. Его можно использовать для автоматической покупки Bitcoin, Ether или Tether (USDT), в зависимости от того, какой криптовалюте они отдают предпочтение. Робот также может разместить заказ, если цены упадут ниже определенного уровня в отсутствие серьезной волатильности, что позволяет роботу быть максимально полезным и эффективным. Это торговое решение, которое многие люди искали на протяжении многих лет.



Поскольку криптобиржа Bittrex набирает популярность каждую неделю, такой робот может оказаться довольно прибыльным в долгосрочной перспективе. Это гарантирует, что пользователи могут скупать разные криптовалюты, чтобы извлекать прибыль. Хотя не все из этих сделок приведут к прибыли сразу, но это хороший способ диверсифицировать свой портфель без особого труда. Это достаточно мощный инструмент, если его грамотно настроить, особенно учитывая, что он может автоматически продавать валюты и даже отменять заказы на покупку.



Для трейдеров, использующих данный робот, для большей прибыли лучше всего контролировать несколько разных крипторынков, но нужно отметить, что чем больше криптовалют добавлено для торговли, тем выше шансы на то, что вы потеряете во время внезапного волатильности или возможности покупки. Это никоим образом не будет в интересах пользователей робота. На данный момент мониторинг от трех до четырех криптовалютных рынков одновременно дает наилучшие результаты, хотя функциональность может быть улучшена за счет будущих обновлений.



Тем не менее, существует одно требование, чтобы правильно настроить торгового робота Bittrex Flash Crash. На компьютере или сервере, использующем робот, должна быть запущена последняя версия Node.js. После того программное обеспечение должно работать нормально, независимо от операционной системы. Благодаря легкому коду и процессу установки большинство пользователей будут загружать и сканировать флэш-атаки в течение нескольких минут. Большей проблемой является получение робота, поскольку его код не является бесплатным или открытым исходным кодом на данный момент. Вместо этого владелец намерен продать его за 0,5 ETH, что является довольно низкой ценой, учитывая его функциональность.. Покупатели также получат полный исходный код бота, чтобы правильно проверить внутреннюю работу этого нового инструмента.



Биржевые сделки со временем станут более автоматизированными. Bittrex и Poloniex уже являются родиной большого количества торговых ботов. Не так давно был создан робот PoloNuke, используемого для преобразования всех балансов альткоинов в биткоин за один раз. А робот Bittrex Flash Crash делает полную противоположность этому.



Оба являются интригующими и потенциально прибыльными новыми рычагами в инструментальной панели трейдера криптовалюты.









Перевод специально для форума MMGP.



Практически каждый криптовалютный рынок периодически сталкивается с внезапным сбоем. Но далеко не каждый крипто-трейдер может использовать это как выгоду. Один крипто-энтузиаст создал торговый робот Bittrex Flash Crash для решения этой проблемы. Он по-прежнему является сторонним проектом, который запрашивает ваш ключ API и другую секретную информацию, но вполне может оказаться целесообразным проверить после тщательного проверки кода.При большой волатильности в мире криптовалют, есть много возможностей для ее покупки и в будущем извлечь из этого выгоду в качестве прибыли. Тем не менее не каждый крипто-инвестор хочет смотреть на графики целый день, чтобы вовремя войти в начало большого тренда при высокой волатильности. Большинство подобных "вспышек" длится всего минуту или чуть больше, и в это время при огромной волатильности создается очень плотное окно транзакций, что ведет за собой проскальзывания. Соответственно без автоматизированного решения использование этих "вспышек" практически невозможно. Настройка предупреждений о ценах работает, но вам все равно нужно быть рядом с компьютером или мобильным устройством с доступом в Интернет, чтобы воспользоваться преимуществами.Это больше не проблема для трейдеров, которые используют криптобиржу Bittrex. В настоящее время появился торговый робот, целью которого является использование любых "вспышек" волатильности либо внезапного увеличения курса для извлечения прибыли. Его можно использовать для автоматической покупки Bitcoin, Ether или Tether (USDT), в зависимости от того, какой криптовалюте они отдают предпочтение. Робот также может разместить заказ, если цены упадут ниже определенного уровня в отсутствие серьезной волатильности, что позволяет роботу быть максимально полезным и эффективным. Это торговое решение, которое многие люди искали на протяжении многих лет.Поскольку криптобиржа Bittrex набирает популярность каждую неделю, такой робот может оказаться довольно прибыльным в долгосрочной перспективе. Это гарантирует, что пользователи могут скупать разные криптовалюты, чтобы извлекать прибыль. Хотя не все из этих сделок приведут к прибыли сразу, но это хороший способ диверсифицировать свой портфель без особого труда. Это достаточно мощный инструмент, если его грамотно настроить, особенно учитывая, что он может автоматически продавать валюты и даже отменять заказы на покупку.Для трейдеров, использующих данный робот, для большей прибыли лучше всего контролировать несколько разных крипторынков, но нужно отметить, что чем больше криптовалют добавлено для торговли, тем выше шансы на то, что вы потеряете во время внезапного волатильности или возможности покупки. Это никоим образом не будет в интересах пользователей робота. На данный момент мониторинг от трех до четырех криптовалютных рынков одновременно дает наилучшие результаты, хотя функциональность может быть улучшена за счет будущих обновлений.Тем не менее, существует одно требование, чтобы правильно настроить торгового робота Bittrex Flash Crash. На компьютере или сервере, использующем робот, должна быть запущена последняя версия Node.js. После того программное обеспечение должно работать нормально, независимо от операционной системы. Благодаря легкому коду и процессу установки большинство пользователей будут загружать и сканировать флэш-атаки в течение нескольких минут. Большей проблемой является получение робота, поскольку его код не является бесплатным или открытым исходным кодом на данный момент. Вместо этого владелец намерен продать его за 0,5 ETH, что является довольно низкой ценой, учитывая его функциональность.. Покупатели также получат полный исходный код бота, чтобы правильно проверить внутреннюю работу этого нового инструмента.Биржевые сделки со временем станут более автоматизированными. Bittrex и Poloniex уже являются родиной большого количества торговых ботов. Не так давно был создан робот PoloNuke, используемого для преобразования всех балансов альткоинов в биткоин за один раз. А робот Bittrex Flash Crash делает полную противоположность этому.Оба являются интригующими и потенциально прибыльными новыми рычагами в инструментальной панели трейдера криптовалюты.

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