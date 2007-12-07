24% клиентов Forex Club заработали деньги

Статистика трейдеров Forex Club
: «Максимальную прибыль в августе, $310,000, получил трейдер, активно совершавший сделки по EUR/USD
.
Аналитики Forex Club, одной из крупнейших брокерских компаний в регионе России и стран СНГ, провели анализ результативности торговли своих клиентов по итогам августа месяца текущего года, и пришли к заключению, что почти четверть клиентов-трейдеров брокера добились успеха, проще говоря, заработали деньги по итогам месячной торговой сессии.
Итак, в августе были успешны 24% от всех трейдеров
, торговавших с системами Forex Club, вне зависимости от величины депозита, что лишь немного уступает показателю июля 2017 года (25%). Результативность клиентов с депозитами свыше 10,000 долларов США оказалась значительно выше и составила 54%, при этом, данный показатель за месяц, наоборот, немного лучше предыдущего (51%).
Более того, около 74% трейдеров, клиентов брокера, остались, по итогам месяца, с результатом плюс-минус 100 долларов США, похожий результат по сравнению с предыдущей месячной сессией. Самый удачный трейдер месяца подытожил свою торговлю с положительным балансом в 310 тыс. долл.
Активная торговля основной парой принесла $310,000
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«Максимальную прибыль в августе, в размере 310,000 долларов, получил трейдер, активно совершавший сделки по паре EUR/USD. Максимальный убыток, составивший 146,000 долл., получил трейдер из Китая в результате агрессивной, но явно менее удачной торговли различными валютными парами. Более того, хорошую прибыль смогли получить клиенты, купившие акции Apple, а также трейдеры, которые покупали криптовалюты Bitcoin и Litecoin»
, отмечают аналитики форекс-дилера Forex Club.
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Итак, в августе были успешны 24% от всех трейдеров, торговавших с системами Forex Club,
Только не понятно, как они узнали, что трейдеры торговали по их системе?