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ЦБ готовится к новому оттоку вкладов из проблемных банков

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ЦБ готовится к новому оттоку вкладов из проблемных банков
Банк России ввел новый инструмент вливания экстренных кредитов в банки, испытывающие проблемы, в том числе из-за оттока денег клиентов.

Как сообщила в понедельник пресс-служба ЦБ, механизм экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ) начал работу с 1 сентября. Он представляет из себя займы кредитным организациям за счет эмиссии центробанка на срок до 90 дней.

Перечень залогов, под которые будут выдаваться кредиты МЭПЛ, "шире, чем по стандартным инструментам привлечения ликвидности", отмечает ЦБ: брать экстренные займы у регулятора банки смогут под обеспечение в виде прав требований по кредитным договорам и даже под поручительства третьих лиц (за исключением других банков).

Для обращения за помощью банк должен предоставить ЦБ информацию о причинах, по которым возник дефицит ликвидности, прогнозный график притока и оттока средств на счета, а также "стратегию выхода" из пакета экстренного финансирования.

Использование нового инструмента будет доступно лишь после того, как все регулярные механизмы финансирования будут исчерпаны, включая репо и кредиты под залог нерыночных активов. Иными словами, за МЭПЛ банки смогут обратиться только когда закончатся все активы, которые ЦБ принимает в залог в рамках своих стандартных операций.
Ставка по экстренным кредитам будет на 1,75 процентных пункта выше ключевой.

Это "очень высокий" уровень: банки будут использовать этот инструмент лишь в случае крайней необходимости, но его существование способно поддержать кредитные организации наплаву в случае непредвиденного оттока средств клиентов, говорит аналитик ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева.

С другой стороны, добавляет она, сам факт использования инструмента в течение нескольких месяцев "ставит под вопрос способность банка нормализовать ситуацию с ликвидностью и вернуть регулятору кредит".

Решение ЦБ вернуться к практике, похожей на беззалоговые кредиты, применявшиеся в ходе кризиса 2008 года, выглядит логично. В российской банковской системе идет "бегство к качеству", говорит старший аналитик Fitch Александр Данилов: после краха банка "Югра", входившего в топ-20 по размеру активов, и начала санации ФК "Открытие", имевшего статус крупнейшего частного банка РФ, клиенты переводят свои деньги из банков, которые считают слабыми, в сильные частные, иностранные или государственные финансовые организации.

Дальнейшая расчистка банковского сектора "вероятно, выявит новые проблемные банки", предупреждает Данилов. В результате бегство клиентов может "усилиться и создать риски для ликвидности некоторых более слабых частных" кредитных организаций.
С начала июля ЦБ залил в банковскую систему 611 млрд рублей через кредиты репо. Помимо "Открытия", деньги выдавались, в том числе, Бинбанку (51 млрд рублей), который за два месяца потерял 71 млрд рублей клиентских депозитов.

На 31 августа задолженность банков перед ЦБ достигала 785 млрд рублей, поставив рекорд с декабря 2016 года, а за первую неделю сентября сократилась на 130 млрд рублей. Вероятно, это связано с санацией "Открытия": когда контроль над банком перешел к ЦБ, он должен был вновь получить возможность привлекать средства на межбанковском рынке, рассуждает Лебедева.

С 2014 года на поддержку российской банковской системы государство потратило 3,2 триллиона рублей рублей, подсчитал Данилов из Fitch. Спасение "Открытия" будет стоить еще 250-400 млрд, сообщил в пятницу зампред ЦБ Василий Поздышев. С учетом уже осуществленных вливаний в банк сумма может превышать 1 триллион рублей.

По словам Поздышева, собственники вывели из банка как минимум 24% капитала, выдавая кредиты сами себе - таковы предварительные выводы временной администрации. Она будет работать еще три месяца, реальный объем кредитования банком собственников может быть выше.

Источник: www.finanz.ru
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