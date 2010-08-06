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BTCDealer Limited - BTCDealer.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:03
#1
Топ Мастер
 
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BTCDealer Limited - BTCDealer.biz
Я не админ/владелец проекта

Старт 5.Sep 2017

Принимает:BTC

Новый проект: BTCDealer.biz



Легенда(google перевод):
Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BTCDEALER LIMITED!

BTCDealer Limited осуществляет аппаратную разработку основных криптоконверсий в мире. Постоянный мониторинг тенденций в ликвидности основных криптовых валют, формирование доктрины, направленной на долгосрочное развитие BTCDealer Limited - наше видение процессов добычи как основного фактора, влияющего на будущие экономические результаты компании.

BTCDealer Limited осуществляет аппаратную разработку основных криптоконверсий в мире.

Для полной, эффективной и коммерчески эффективной разработки криптовалюты мы используем майнинга ASIC последнего поколения, которые могут не только выполнять задачу цепочек транзакций в Интернете, но и способны к дальнейшему обновлению без существенного влияния на общую эффективность разработки BTC, ETHER, BCC, LiteCoin.

Деятельность компании сопровождается четко сбалансированным управлением распределением финансовых ресурсов, некоторые из которых постоянно направлены на модернизацию и установку новых горнодобывающих компаний ASIC. Таким образом, BTCDealer Limited последовательно обеспечивает устойчивый бизнес и может в любой момент точно оценить объем добычи.

Кроме того, BTCDealer Limited использует аналитические ресурсы команды, распределяя мощь добычи наиболее прибыльных областей компании в любой момент времени.

Точность процесса принятия решений и обеспечение денежного потока, в том числе необходимых для развития компании, является основным преимуществом BTCDealer Limited.

Постоянный мониторинг тенденций в ликвидности основных криптовых валют, формирование доктрины, направленной на долгосрочное развитие BTCDealer Limited - наше видение процессов добычи как основного фактора, влияющего на будущие экономические результаты компании.

Прозрачность бизнеса компании гарантируется официальным происхождением нашего бизнеса, который имеет государственную регистрацию в Великобритании.

Открытость и готовность к сотрудничеству - это качество BTCDealer Limited, которое всегда ценит клиенты. Вот почему мы развиваем не только добычу криптовых валют; основная мощность находится в Норвегии. Кроме того, мы разрабатываем инвестиционную составляющую нашего бизнеса, направленную на привлечение иностранных инвестиций.

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Старый Сегодня, 13:06
#2
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 20
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.04.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: BTCDealer Limited - BTCDealer.biz
Большой процент, однако. Дней 10, как britbit, продержится наверно.

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Trinity3
prostonaborsimvolov на форуме  
Старый Сегодня, 13:13
#3
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Имя: Юрий
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Инвестирую в: HYIP
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награды Волшебный горшочек 
Re: BTCDealer Limited - BTCDealer.biz
Нужен хороший приток средств для того, что бы первые вышли в + , если это вообще позволит сделать админ - ему же не захочется остаться в минусах.... так что долгосрочность работы сего чуда вызывает опасение...
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Старый Сегодня, 13:23
#4
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Инвестирую в: HYIP
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КП: 0.000
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Re: BTCDealer Limited - BTCDealer.biz
Я смотрю админ любит бушные дизы клепать на проекты с конвертацией в битках!Че то прошлый проект не удивил инвесторов профитом!Мимо однозначно!
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