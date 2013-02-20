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Майнеры криптовалют подняли курс цветных металлов до 3-летнего максимума

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Майнеры криптовалют подняли курс цветных металлов до 3-летнего максимума



Майнеры цифровых валют подняли курс цветных металлов до 3-летнего максимума.



Для цветных металлов лето закончилось новыми рекордами. Цена алюминия и меди достигла 3-х летнего рекорда. Цена на цинк поднялась до 10-летнего уровня.

Основным фактором такого увеличения курса, аналитики называют активную добычу цифровых валют и роста ВВП Китайской Народной Республики.

Этого придерживается и украинский финансовый эксперт Роман Шевченко, что и рассказал в своем интервью передаче "Финансовая неделя".

Со слов эксперта, огромный спрос на промышленные металлы вызван удешевлением американской валюты и улучшением экономической составляющей КНР, в частности увеличением ВВП и сектора производства.

Еще одной главной причиной увеличения спроса на цветные металлы, финансовый эксперт назвал майнинг цифровых валют.

Добыча цифровых валют повышает спрос на компьютерные комплектующие предназначенные для майнинга, в частности это видеокарты при изготовлении которых используются как раз эти цветные металлы. В последнее время на такие видеокарты наблюдается огромный ажиотаж. И на данный момент эти комплектующие в некоем роде даже дефицит.



По материалам: http://news.finance.ua/ru/news/-/409...-ekspert-video

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Метки
инвестиции в криптовалюты, криптовалюты, майниг криптовалюты, майнинг, майнинг биткоин
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