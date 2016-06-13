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Токены Dottcoin

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Старый Сегодня, 12:29
#1
Интересующийся
 
Имя: Дима
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.11.2016
Сообщений: 45
Благодарностей: 13
УГ: 0
КП: 0.000
Токены Dottcoin
Идея дотткоина заключается в приобретении долей интернет-проектов, и дальнейшем распределении прибыли между держателями токенов.

Официальный сайт: https://dottcoin.com
Блокчейн: Waves

Идентификатор токена: HWiDfzm7DnZ19VgY6QEjUuT7Xk31ELxaBiwF5nyWHceL

Общее количество токенов - 1 миллион. Дополнительная эмиссия невозможна.

Текущие собственные и партнерские проекты:
  • imhomir.com - прибыль от рекламы и продажи премиум-аккаунтов.
  • imhogram.com - прибыль от рекламы.
  • imho.media - комиссия от результативных заявок, продажа инфопродуктов.
  • Также есть доли в проектах в социальных сетях, с общей численностью подписчиков более 400 тысяч.
В планах - привлечение как можно большего числа компаний-партнеров, перспективных блогеров и выкуп долей их проектов. Распределением доли прибыли занимается каждый отдельный партнер.

История проекта (начинается с февраля 2015 года): https://dottcoin.com/info/6-story.html

Дивиденды за август 2017: 4,53%
Дивиденды за июль 2017: 3,78%
Более ранние: imhomir.com/tag/imhoАкции%3A%20дивиденды/

Дивиденды на дотткоины в онлайн-кошельках (dottcoin.com) начисляются всем держателям независимо от суммы дотткоинов, дивиденды в токенах начисляются только на адреса с балансом от 1000 дотткоинов.

Ордеры на продажу (на момент написания поста) на бирже Waves:

50 тысяч дотткоинов * 0.000033 Bitcoin
50 тысяч дотткоинов * 0.00045 Ethereum
50 тысяч дотткоинов * 0.03 Waves

Следующие 150 тысяч токенов Dottcoin будут выставлены по цене в два раза выше текущей.
__________________
Токены Dottcoin - дивиденды ежемесячно.
Последний раз редактировалось DiGambler; Сегодня в 13:08.
DiGambler на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:28
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