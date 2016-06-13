Токены Dottcoin

Идея дотткоина заключается в приобретении долей интернет-проектов, и дальнейшем распределении прибыли между держателями токенов.
Официальный сайт: https://dottcoin.com
Блокчейн: Waves
Идентификатор токена: HWiDfzm7DnZ19VgY6QEjUuT7Xk31ELxaBiwF5nyWHceL
Общее количество токенов - 1 миллион. Дополнительная эмиссия невозможна.
Текущие собственные и партнерские проекты:
- imhomir.com - прибыль от рекламы и продажи премиум-аккаунтов.
- imhogram.com - прибыль от рекламы.
- imho.media - комиссия от результативных заявок, продажа инфопродуктов.
- Также есть доли в проектах в социальных сетях, с общей численностью подписчиков более 400 тысяч.
В планах - привлечение как можно большего числа компаний-партнеров, перспективных блогеров и выкуп долей их проектов. Распределением доли прибыли занимается каждый отдельный партнер.
История проекта (начинается с февраля 2015 года): https://dottcoin.com/info/6-story.html
Дивиденды за август 2017: 4,53%
Дивиденды за июль 2017: 3,78%
Более ранние: imhomir.com/tag/imhoАкции%3A%20дивиденды/
Дивиденды на дотткоины в онлайн-кошельках (dottcoin.com) начисляются всем держателям независимо от суммы дотткоинов, дивиденды в токенах начисляются только на адреса с балансом от 1000 дотткоинов.
Ордеры на продажу (на момент написания поста) на бирже Waves:
50 тысяч дотткоинов * 0.000033 Bitcoin
50 тысяч дотткоинов * 0.00045 Ethereum
50 тысяч дотткоинов * 0.03 Waves
Следующие 150 тысяч токенов Dottcoin будут выставлены по цене в два раза выше текущей.