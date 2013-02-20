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Интернет-ресурс канадского миллиардера обвиняет банки в нечестной игре против Bitcoin

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Интернет-ресурс канадского миллиардера обвиняет банки в нечестной игре против Bitcoin



Интернет-ресурс канадского миллиардера обвиняет банки в нечестной игре против Bitcoin.



Сайт утверждает, что поддельные новостные ленты распространяются банками для прекращения роста курса криптовалют.

Будущее Биткойна может оказаться под угрозой из-за фейковых новостей, которые рекламируются банковским сектором, утверждает новостной сайт Coingeek.com.

Новостной сайт Coingeek.com, который недавно был приобретен миллиардером Кальвином Айре, утверждает, что банки пытаются фейковыми негативными новостями о криптовалютах восстановить «нормальное статус-кво экономики».

Ethereum - криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна по примеру Bitcoin. Ее курс значительно упал в результате лживых новостных истории в начале этого года после того, как она подскочила с $10 за ETH токен до $380.

Одна из таких историй заключалась в том, что Виталий Бутерин, один из основателей Ethereum, умер после автомобильной аварии.

Слух был быстро опровергнут, когда сам Бутерин сам отписался в своем Twitter на следующий день.

Еще одна сомнительная новость была опубликована в авторитетной газете «Таймс». В ней говорилось о том, что Ethereum создал не Виталий Бутерин.

Подобные публикации авторитетных финансовых ресурсов и компаний вселяют неуверенность крипто-инвесторам и хотя эти новости позже были опровергнуты, то все равно они влияют на курс криптовалют, который в моменте значительно проседает.



Перевод специально для форума MMGP.

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биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, инвестиции в криптовалюты, криптовалюты
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