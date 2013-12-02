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МВД РФ: костромские криптовалютчики арестованы не из-за биткоинов

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Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
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МВД РФ: костромские криптовалютчики арестованы не из-за биткоинов
Предприниматели из Костромы были задержаны за то что “брали комиссию” за обменные услуги без банковской лицензии. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя отдела информации управления МВД по Костромской области Роман Варенцев, сообщает Meduza.

Как отмечает издание, Варенцев также добавил, что на задержанных завели уголовное дело из-за того, что «их деятельность не была лицензирована или как-либо узаконена».

«Им приходили деньги в одной форме, они переводили в другую, беря за данную услугу какой-то процент», — отметил представитель МВД.

На вопрос издания о том, будут ли в отношении задержанных выдвигаться другие обвинения (отмывание денег или незаконное предпринимательство), Варенцев заявил, что «пока такой информации нет».

По словам технического директора компании ICOnic Никиты Кузнецова, в данной истории биткоины играют второстепенную роль:

“В свое время то же самое было с незаконными обменниками, которые не вели налоговую отчетность, никак не взаимодействовали с государством и потом стали закрываться”, — отметил Кузнецов.

Представитель ICOnic также подчеркивает что оборот криптовалют в РФ не запрещен:

Биткоины в России не запрещены; у них нет правового статуса, и статья за торговлю ими не предусмотрена. А вот обналичивание средств с использованием любого инструмента — не обязательно биткоина — без банковской лицензии незаконно”, — отмечает он.

В то же время, по мнению юриста Александра Трещева, использование задержанными криптовалют создает неопределенную правовую ситуацию:

«Электронную валюту сейчас невозможно отнести ни к деньгам, ни к имуществу, ни к ценным бумагам, также нет запрета на торговлю ею. Те основания, которые были объявлены правоохранителями в своем пресс-релизе и применимы к этой статье, не имеют к закону никакого отношения», — отметил глава адвокатской компании «Трещев и партнеры», подчеркнув, что в деятельности задержанных отсутствует состав преступления.

По мнению юриста «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна продажу криптовалют за фиатные деньги нельзя классифицировать как банковскую деятельность:

«Владение криптообменным сервисом не может быть составом преступления по статье 172 УК РФ, — отмечает он. — Саму по себе продажу криптовалют за фиатные деньги нельзя классифицировать как банковскую деятельность. Последняя строго отрегулирована федеральным законом „О банках и банковской деятельности“. В нем нет ничего связанного с оборотом криптовалют»

Дарбинян предположил, что задержанные занимались другой незаконной деятельностью, а криптовалюты использовались в качестве «орудия преступления».

Ранее ForkLog сообщал, что сотрудники российской полиции задержали в Костроме троих “участников преступной группы”, которые по мнению правоохранителей, “занимались незаконной банковской деятельностью”, а также организовали площадку по обмену биткоинов.

Также напомним, российский юрист Виталий Красношапка считает, что задержанные в Костроме “участники преступной группы” стали жертвой очередной неправильной квалификации.

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