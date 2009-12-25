Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,416 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Цена биткоина опустилась ниже $4000

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:35
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,534
Благодарностей: 9,041
УГ: 11
КП: 0.150
подарки
награды Волшебный горшочек 
Цена биткоина опустилась ниже $4000
Снижение цены биткоина, которое можно было наблюдать с минувшей субботы и ускорившееся в понедельник на фоне новости о запрете на проведение ICO в Китае, продолжается, и утром во вторник первая криптовалюта на ряде бирж опустилась ниже $4000.

Последний раз ниже этого уровня биткоин торговался 22 августа.

Так, на одной из крупнейших по объемам площадке Bitfinex цена биткоина по состоянию на 04:15 UTC опускалась до $3900, торгуясь на момент публикации (06:00 UTC) в районе $3960.


Еще ниже – до $3800 – биткоин опускался на китайской OKCoin.

Европейские и американские площадки пытаются в то же время «держать удар»: на Bitstamp цена биткоина опускалась до $4001, но ниже этого уровня пока не пошла. $4012 было отмечено на Gemini, $4140 – на Kraken, $4234 – на GDAX. Но есть в этом списке исключения – на Bittrex биткоин опускался до $3898, торгуясь на данный момент на уровне в $3956.

Средневзвешенный курс, по данным Coinmarketcap, на момент публикации составлял $4034 при капитализации в $66,7 млрд.

Одновременно с этим продолжается снижение цен практически всех других криптовалют. Так, до $278 упал Ethereum, до $61 – Litecoin, до $287 – Dash, ниже $100 опустилась цена Monero.


Совокупная капитализация всех криптовалют опустилась до $137,1 млрд, из которых на долю биткоина приходится 48,7%.

Источник
__________________
Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
За 2.5 года 170% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!
Ищу рекламодателя I Альтернатива ВТС-е
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, капитализация, криптовалюты, курс
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цена биткоина опустилась ниже $2100 pilot10 Новости криптовалют 5 20.07.2017 08:07
Цена биткоина вновь опустилась ниже $1000 ElarGroup3 Bitcoin 1 26.03.2017 15:02
Цена биткоина опустилась ниже $1000 pilot10 Новости криптовалют 7 20.03.2017 12:28
Цена биткоина снова опустилась ниже $700 ElarGroup3 Новости криптовалют 21 19.11.2016 17:53
Цена биткоина опустилась ниже $600 (02.08.2016) clipman77 Новости криптовалют 0 02.08.2016 12:41

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Куплю модуль оплаты за сообщения для IPB.
От And691954 в разделе «Веб-программирование»
Аватара нет
UnitFX - unitfx.com
От S@iko в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Oliver Frank
Правительство поддержит отечественные интернет-магазины, чтобы увеличить поступления
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар OPLOTT
Задолжавший 114 млн рублей россиянин лишился редкого Chevrolet
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Metro
В 80% магазинов опасно рассчитываться картой
От Metro в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Denver10
Украинцы еще три месяца будут снимать валютные депозиты только в гривне
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,416
Тем
487,523
Сообщений
12,122,657

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube