Цена биткоина опустилась ниже $4000

Снижение цены биткоина, которое можно было наблюдать с минувшей субботы и ускорившееся в понедельник на фоне новости о запрете на проведение ICO в Китае, продолжается, и утром во вторник первая криптовалюта на ряде бирж опустилась ниже $4000.
Последний раз ниже этого уровня биткоин торговался 22 августа.
Так, на одной из крупнейших по объемам площадке Bitfinex цена биткоина по состоянию на 04:15 UTC опускалась до $3900, торгуясь на момент публикации (06:00 UTC) в районе $3960.
Еще ниже – до $3800 – биткоин опускался на китайской OKCoin.
Европейские и американские площадки пытаются в то же время «держать удар»: на Bitstamp цена биткоина опускалась до $4001, но ниже этого уровня пока не пошла. $4012 было отмечено на Gemini, $4140 – на Kraken, $4234 – на GDAX. Но есть в этом списке исключения – на Bittrex биткоин опускался до $3898, торгуясь на данный момент на уровне в $3956.
Средневзвешенный курс, по данным Coinmarketcap, на момент публикации составлял $4034 при капитализации в $66,7 млрд.
Одновременно с этим продолжается снижение цен практически всех других криптовалют. Так, до $278 упал Ethereum, до $61 – Litecoin, до $287 – Dash, ниже $100 опустилась цена Monero.
Совокупная капитализация всех криптовалют опустилась до $137,1 млрд, из которых на долю биткоина приходится 48,7%.
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