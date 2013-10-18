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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:20
#1
Любитель
 
Имя: Семён
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 370
Благодарностей: 239
УГ: 2
КП: 0.170
подарки
Live Queue - livequeue.pro
Я не админ и не владелец проекта.
Старт (по данным с сайта проекта): 04.09.2017




О проекте:

Цитата:
Если Вы ищете ежедневную прибыль от стабильного инвестирования, то вы на верном пути. При инвестировании участник обеспечивает выплатами предыдущих инвесторов, тем самым создаётся живая очередь за денежными средствами.

Для активных инвесторов мы разработали современную 2-х уровневую реферальную систему. Вы будете получать 5% от каждого вклада вашего реферала 1-го уровня и 1% от каждого вклада вашего реферала 2-го уровня. Благодаря этому мы предоставляем для вас возможность зарабатывать не только на инвестициях, но и создать собственную команду рефералов, которая будет приносить вам стабильный доход без вашего участия.

Инвестиционные планы:

+25% в порядке живой очереди
Вклады от 50 RUB до 1999 RUB

+35% в порядке живой очереди
Вклады от 2000 RUB до 15000 RUB

Минимальный вклад: 50 RUB
Максимальный вклад: 15000 RUB


Партнерская программа:

1 уровень - 5%
2 уровень - 1%


Тех. часть проекта:

Хостинг: CloudFlare
Скрипт: неизвестный;
Выплаты: ручные;
Защита от DDoS CloudFlare
SSL Comodo
Языки русский


Платежные системы:

Payeer.




Мой вклад:

__________________
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$$ Партнерская программа "HYIP INVEST" $$
Hyip Invest на форуме  
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Метки
инвестиции, млм, пассивный заработок
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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