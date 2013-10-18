Live Queue - livequeue.pro

Я не админ и не владелец проекта.
Старт (по данным с сайта проекта): 04.09.2017
О проекте:
Цитата:
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Если Вы ищете ежедневную прибыль от стабильного инвестирования, то вы на верном пути. При инвестировании участник обеспечивает выплатами предыдущих инвесторов, тем самым создаётся живая очередь за денежными средствами.
Для активных инвесторов мы разработали современную 2-х уровневую реферальную систему. Вы будете получать 5% от каждого вклада вашего реферала 1-го уровня и 1% от каждого вклада вашего реферала 2-го уровня. Благодаря этому мы предоставляем для вас возможность зарабатывать не только на инвестициях, но и создать собственную команду рефералов, которая будет приносить вам стабильный доход без вашего участия.
Инвестиционные планы:
+25%
в порядке живой очереди
Вклады от 50 RUB до 1999 RUB
+35%
в порядке живой очереди
Вклады от 2000 RUB до 15000 RUB
Минимальный вклад: 50 RUB
Максимальный вклад: 15000 RUB
Партнерская программа:
1 уровень - 5%
2 уровень - 1%
Тех. часть проекта:
Хостинг: CloudFlare
Скрипт: неизвестный;
Выплаты: ручные;
Защита от DDoS CloudFlare
SSL Comodo
Языки русский
Платежные системы:
Payeer.
Мой вклад: