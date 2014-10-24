Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,417 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

OmiseGo не переживает по поводу китайского запрета на ICO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:34
#1
Топ Мастер
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,612
Благодарностей: 1,634
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
OmiseGo не переживает по поводу китайского запрета на ICO
OmiseGo развеивает слухи по поводу влияние запрета ICO Китаем.
В своем посту в Reddit, OmiseGo заверил всех, что запрет Китая на ICO не будет наносить вред на сеть OMG. Компания также заявила, что запрет относится только к децентрализованным валютам, что означает, что не обязательно повлияет на сеть OMG.
OmiseGo имеет открытый исходный код в рамках цифрового кошелька. Мы позволяем компаниям, занимающимися предоставлением финансовых услуг, выбирать только те услуги, которые они предоставляют своих конечным потребителям, руководствуясь определенными правилами.
Благодаря такой прозрачности и регулярном обновлении от разработчиков OmiseGo, многие инвесторы были уверены в долгосрочной устойчивости компании. Многие хорошо оценили прозрачность OMG и заверили общество в том, что они все еще могут держать OMG.

Регулирование

Китайский рынок ICO упал после того, как Центральный банк Китая объявил о незаконности ICO. Центральный банк Китая также объявил о своей позиции в отношении ICO в стране и завершил проведение расследований по ICO.

ЦБ обнаружил, что маркеры, используемые в ICO не имеют правового статуса, не могут использоваться на рынке и поэтому не должны распространятся в качестве валюты. С таким определением, он уверен, что любая будущая деятельность, связанная с ICO, будет наказываться, а тем, кто уже закрыл ICO потерпят штрафные санкции. Китайские регуляторы также заявили, что те, кто привлек финансирование для своего проекта, должны обратно вернуть средства инвесторам.

Джехан Чу, управляющий партнер Kenetic Capital в Гонконге сообщил:
Китай, в силу своего размера и как один из наиболее спекулятивных рынков ICO, должен принять более решительные меры.
Перевод специально для MMGP.RU

__________________
▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ▸БАЗА СТАТЕЙ ▸ЛЮДИ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸СТАРТАПЫ ◁ ▎
Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 10:51.
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Министерство финансов Таиланда приняло Facepay, но цена на OmiseGo по прежнему падает Alcest Горячие новости криптовалют 0 19.08.2017 04:24
FinTech стартап OmiseGO cообщил о переходе на Ethereum платформу Alcest Новости криптовалют 1 15.08.2017 16:03
Африка переживает биткоин-бум Руслан Хайруллин Новости криптовалют 0 27.01.2016 16:48
Криптовалюта переживает непростые времена Джонни Диллинджер Новости в мире финансов и инвестиций 9 21.07.2015 15:44
«Сбербанк-онлайн» переживает сбой VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 0 24.10.2014 19:42

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Прогнозы на футбол
От VanTmX в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар VictorSamus
«Евросеть» разместилась на eBay
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Denver10
Российский геймер намеревается отсудить у Bethesda 500.000 руб. за игру в Fallout 4
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Naale
FX7 Pro - fx7pro.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Марсель Шарафиев
Подскажите чем можно создать верстку для сайта
От Марсель Шарафиев в разделе «HTML & Веб-Дизайн»
Аватар tanrad
18 гениальных изобретений, которые существуют пока только в Японии
От tanrad в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
421,417
Тем
487,523
Сообщений
12,122,658

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube