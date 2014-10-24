OmiseGo не переживает по поводу китайского запрета на ICO

OmiseGo развеивает слухи по поводу влияние запрета ICO Китаем.
В своем посту в Reddit, OmiseGo заверил всех, что запрет Китая на ICO не будет наносить вред на сеть OMG. Компания также заявила, что запрет относится только к децентрализованным валютам, что означает, что не обязательно повлияет на сеть OMG.
OmiseGo имеет открытый исходный код в рамках цифрового кошелька. Мы позволяем компаниям, занимающимися предоставлением финансовых услуг, выбирать только те услуги, которые они предоставляют своих конечным потребителям, руководствуясь определенными правилами.
Благодаря такой прозрачности и регулярном обновлении от разработчиков OmiseGo, многие инвесторы были уверены в долгосрочной устойчивости компании. Многие хорошо оценили прозрачность OMG и заверили общество в том, что они все еще могут держать OMG.
Регулирование
Китайский рынок ICO упал после того, как Центральный банк Китая объявил о незаконности ICO. Центральный банк Китая также объявил о своей позиции в отношении ICO в стране и завершил проведение расследований по ICO.
ЦБ обнаружил, что маркеры, используемые в ICO не имеют правового статуса, не могут использоваться на рынке и поэтому не должны распространятся в качестве валюты. С таким определением, он уверен, что любая будущая деятельность, связанная с ICO, будет наказываться, а тем, кто уже закрыл ICO потерпят штрафные санкции. Китайские регуляторы также заявили, что те, кто привлек финансирование для своего проекта, должны обратно вернуть средства инвесторам.
Джехан Чу, управляющий партнер Kenetic Capital в Гонконге сообщил:
Китай, в силу своего размера и как один из наиболее спекулятивных рынков ICO, должен принять более решительные меры.Перевод специально для MMGP.RU