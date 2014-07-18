Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,404 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

О феноменальном «большом взрыве» в биткоине и других...

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:21
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,941
Благодарностей: 963
УГ: 6
КП: 0.266
О феноменальном «большом взрыве» в биткоине и других...
Уже никого не удивляют новости, что #биткоин взял очередную головокружительную высоту. Привыкли. Взрывоподобный рост самой популярной криптовалюты стал повседневностью. Впрочем, относительно его природы сомнений у людей мало. И все разногласия сводятся к тому, насколько высоко ещё сможет взлететь биток перед тем, как взороваться окончательно. И это понятно...

Но настоящий, большой взрыв – всё же совсем в другом.

Буквально пару дней назад биткоин преодолел отметку в 5000 долл. Ненадолго, правда.


Коррекция уже составила почти 10% от достигнутого максимума. Но сторонникам биткоина к этому не привыкать. На длинной шкале времени такое снижение смотрится лишь незначительным эпизодом, тогда как сам рост выглядит взрывоподобным стартом.


Такой фантастический успех не мог не вызвать к жизни новых подражателей. И вот здесь начался самый настоящий «большой взрыв». Он — на рынке первичного размещения токенов криптовалют или ICO (англ. Initial Coin Offering). События там стали развиваться с космической скоростью.

ICO — операция, похожая на первичное размещение ценных бумаг на бирже (IPO), но в случае с ICO речь идет не о продаже готового бизнеса, а о продаже контракта, который описывает структуру токенов. По состоянию на июль в только Китае функционировали 43 ICO-платформы, по данным китайского Национального комитета экспертов по технологиям финансовой безопасности в интернете.

За последние 12 месяцев число криптовалют с рыночной капитализацией 1 млн долл. выросло на 468%. К середине года в одной лишь КНР были завершены 65 ICO, размещение токенов позволило компаниям привлечь 398 млн долл. Между тем общая стоимость всех цифровых валют вместе взятых выросла на астрономические 1466%.


По большому счёту, рынок криптовалют тянут в гору азиаты. Торговля биткоинами за японскую иену составляла около 46% объёма глобального рынка, торговля за китайские юани и южнокорейские воны составляла по 12%, а за доллары #США – около 25%.

Но как бы то ни было, в эту сферу устремились реальные деньги. ICO криптовалют стало более популярным способом привлечения быстрых и горячих денег, чем, например, венчурное финансирование.



Похоже, первичным размещением цифровых монет занялись все, кому не лень. И не без прибыли.

Правда, такой «большой взрыв» очевидно сулит крупные проблемы биткоину в большой перспективе. Причём сразу с двух сторон. Регуляторы и криминал заинтересовались криптовалютами всерьёз. Поэтому вполне естественно возникают вопросы. Какой риск могут создать хакеры и мошенники на рынке ICO? И может ли ужесточение регулирования разрушить взрывоподобный импульс криптовалютного бума?

Ответ на последний вопрос, возможно, будет получен уже скоро. Народный банк Китая объявил первичное размещение токенов криптовалют незаконной операцией. Все проводимые ICO должны быть немедленно приостановлены. Регулятор пообещал в будущем наказывать тех, кто будет проводить размещения, а также пригрозил штрафами тем, кто уже провел ICO. Также регулятор предупредил о возможном отзыве лицензий компаний, связанных с первичными продажами токенов.

Кроме того, Народный банк Китая в сотрудничестве с органами связи будет работать над закрытием трейдинговых платформ, оперирующих криптовалютами, и над удалением их приложений для мобильных устройств из соответствующих площадок. На этих новостях биткоин потерял ещё около 5% стоимости, а его конкурент, Ethereum, упал даже сильнее, на 12,32%.



Сурово, да. Но как иначе противостоять криптовалютному взрыву? Ведь его последствия могли бы стать для китайской, да и мировой экономики совсем печальными.

Потому главное, что должно волновать азартных людей нынче: покупать ли #bitcoin на провалах и коррекциях, или уже поздно?

Словом, кто кого перехитрит в итоге, как вам кажется?

Источник
__________________
Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
RBC предлагает вариант заработать на биткоине и других криптовалютах, не покупая их Aisller Новости и слухи рынка форекс 1 18.06.2017 05:41
Скупаю подписи в большом колличестве! Versalsky Ссылки 873 22.03.2017 19:15
СБУ задержала подозреваемых во взрыве в Харькове moskva Политика и экономика 0 20.03.2015 22:58
Куплю Куплю подписи в большом количестве Куплю подписи Ссылки 39 18.07.2014 14:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар clipman77
Facebook заплатил налог в Великобритании в размере £4,16 млн после скандала
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Angel
блок
От Angel в разделе «E-Gold»
Аватар Александра 81
Почему в Европе биткоин не подходит для офлайн-платежей?
От Александра 81 в разделе «Криптовалюты: общий форум»
Аватар astroprofessional
Сбалансированный - astroprofessional - (Panteon, Fx-Trend)
От astroprofessional в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Feis1
Autosurfing - www.as5.ru
От Feis1 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Globomen
Дивидендные истории: какие компании будут щедры к акционерам в 2017 году
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,404
Тем
487,509
Сообщений
12,122,167

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube