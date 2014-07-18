Влад555 Профессионал

Имя: Влад Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 2,941 Благодарностей: 963 УГ: 6 КП: 0.266

О феноменальном «большом взрыве» в биткоине и других...



Но настоящий, большой взрыв – всё же совсем в другом.



Буквально пару дней назад биткоин преодолел отметку в 5000 долл. Ненадолго, правда.





Коррекция уже составила почти 10% от достигнутого максимума. Но сторонникам биткоина к этому не привыкать. На длинной шкале времени такое снижение смотрится лишь незначительным эпизодом, тогда как сам рост выглядит взрывоподобным стартом.





Такой фантастический успех не мог не вызвать к жизни новых подражателей. И вот здесь начался самый настоящий «большой взрыв». Он — на рынке первичного размещения токенов криптовалют или ICO (англ. Initial Coin Offering). События там стали развиваться с космической скоростью.



ICO — операция, похожая на первичное размещение ценных бумаг на бирже (IPO), но в случае с ICO речь идет не о продаже готового бизнеса, а о продаже контракта, который описывает структуру токенов. По состоянию на июль в только Китае функционировали 43 ICO-платформы, по данным китайского Национального комитета экспертов по технологиям финансовой безопасности в интернете.



За последние 12 месяцев число криптовалют с рыночной капитализацией 1 млн долл. выросло на 468%. К середине года в одной лишь КНР были завершены 65 ICO, размещение токенов позволило компаниям привлечь 398 млн долл. Между тем общая стоимость всех цифровых валют вместе взятых выросла на астрономические 1466%.





По большому счёту, рынок криптовалют тянут в гору азиаты. Торговля биткоинами за японскую иену составляла около 46% объёма глобального рынка, торговля за китайские юани и южнокорейские воны составляла по 12%, а за доллары #США – около 25%.



Но как бы то ни было, в эту сферу устремились реальные деньги. ICO криптовалют стало более популярным способом привлечения быстрых и горячих денег, чем, например, венчурное финансирование.







Похоже, первичным размещением цифровых монет занялись все, кому не лень. И не без прибыли.



Правда, такой «большой взрыв» очевидно сулит крупные проблемы биткоину в большой перспективе. Причём сразу с двух сторон. Регуляторы и криминал заинтересовались криптовалютами всерьёз. Поэтому вполне естественно возникают вопросы. Какой риск могут создать хакеры и мошенники на рынке ICO? И может ли ужесточение регулирования разрушить взрывоподобный импульс криптовалютного бума?



Ответ на последний вопрос, возможно, будет получен уже скоро. Народный банк Китая объявил первичное размещение токенов криптовалют незаконной операцией. Все проводимые ICO должны быть немедленно приостановлены. Регулятор пообещал в будущем наказывать тех, кто будет проводить размещения, а также пригрозил штрафами тем, кто уже провел ICO. Также регулятор предупредил о возможном отзыве лицензий компаний, связанных с первичными продажами токенов.



Кроме того, Народный банк Китая в сотрудничестве с органами связи будет работать над закрытием трейдинговых платформ, оперирующих криптовалютами, и над удалением их приложений для мобильных устройств из соответствующих площадок. На этих новостях биткоин потерял ещё около 5% стоимости, а его конкурент, Ethereum, упал даже сильнее, на 12,32%.







Сурово, да. Но как иначе противостоять криптовалютному взрыву? Ведь его последствия могли бы стать для китайской, да и мировой экономики совсем печальными.



Потому главное, что должно волновать азартных людей нынче: покупать ли #bitcoin на провалах и коррекциях, или уже поздно?



Словом, кто кого перехитрит в итоге, как вам кажется?



Источник Уже никого не удивляют новости, что #биткоин взял очередную головокружительную высоту. Привыкли. Взрывоподобный рост самой популярной криптовалюты стал повседневностью. Впрочем, относительно его природы сомнений у людей мало. И все разногласия сводятся к тому, насколько высоко ещё сможет взлететь биток перед тем, как взороваться окончательно. И это понятно...Но настоящий, большой взрыв – всё же совсем в другом.Буквально пару дней назад биткоин преодолел отметку в 5000 долл. Ненадолго, правда.Коррекция уже составила почти 10% от достигнутого максимума. Но сторонникам биткоина к этому не привыкать. На длинной шкале времени такое снижение смотрится лишь незначительным эпизодом, тогда как сам рост выглядит взрывоподобным стартом.Такой фантастический успех не мог не вызвать к жизни новых подражателей. И вот здесь начался самый настоящий «большой взрыв». Он — на рынке первичного размещения токенов криптовалют или ICO (англ. Initial Coin Offering). События там стали развиваться с космической скоростью.ICO — операция, похожая на первичное размещение ценных бумаг на бирже (IPO), но в случае с ICO речь идет не о продаже готового бизнеса, а о продаже контракта, который описывает структуру токенов. По состоянию на июль в только Китае функционировали 43 ICO-платформы, по данным китайского Национального комитета экспертов по технологиям финансовой безопасности в интернете.За последние 12 месяцев число криптовалют с рыночной капитализацией 1 млн долл. выросло на 468%. К середине года в одной лишь КНР были завершены 65 ICO, размещение токенов позволило компаниям привлечь 398 млн долл. Между тем общая стоимость всех цифровых валют вместе взятых выросла на астрономические 1466%.По большому счёту, рынок криптовалют тянут в гору азиаты. Торговля биткоинами за японскую иену составляла около 46% объёма глобального рынка, торговля за китайские юани и южнокорейские воны составляла по 12%, а за доллары #США – около 25%.Но как бы то ни было, в эту сферу устремились реальные деньги. ICO криптовалют стало более популярным способом привлечения быстрых и горячих денег, чем, например, венчурное финансирование.Похоже, первичным размещением цифровых монет занялись все, кому не лень. И не без прибыли.Правда, такой «большой взрыв» очевидно сулит крупные проблемы биткоину в большой перспективе. Причём сразу с двух сторон. Регуляторы и криминал заинтересовались криптовалютами всерьёз. Поэтому вполне естественно возникают вопросы. Какой риск могут создать хакеры и мошенники на рынке ICO? И может ли ужесточение регулирования разрушить взрывоподобный импульс криптовалютного бума?Ответ на последний вопрос, возможно, будет получен уже скоро. Народный банк Китая объявил первичное размещение токенов криптовалют незаконной операцией. Все проводимые ICO должны быть немедленно приостановлены. Регулятор пообещал в будущем наказывать тех, кто будет проводить размещения, а также пригрозил штрафами тем, кто уже провел ICO. Также регулятор предупредил о возможном отзыве лицензий компаний, связанных с первичными продажами токенов.Кроме того, Народный банк Китая в сотрудничестве с органами связи будет работать над закрытием трейдинговых платформ, оперирующих криптовалютами, и над удалением их приложений для мобильных устройств из соответствующих площадок. На этих новостях биткоин потерял ещё около 5% стоимости, а его конкурент, Ethereum, упал даже сильнее, на 12,32%.Сурово, да. Но как иначе противостоять криптовалютному взрыву? Ведь его последствия могли бы стать для китайской, да и мировой экономики совсем печальными.Потому главное, что должно волновать азартных людей нынче: покупать ли #bitcoin на провалах и коррекциях, или уже поздно?Словом, кто кого перехитрит в итоге, как вам кажется? __________________

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