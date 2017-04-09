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Apaches!- Apaches.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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#1
Hyip-Cruiser.com
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Пол: Мужской
Адрес: Интернет
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 58,149
Благодарностей: 5,718
УГ: 5
КП: 0.496
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Apaches!- Apaches.cc
Apaches!- Apaches.cc

Новый проект - Sep 4, 2017

Цитата:
Слово «Apache» происходит от языка Юма - «человек, сражающийся», согласно другой версии - это слово Zuni, что означает «враг». Например, Навахо Зуни называли «Апачи де Набаджу», как установили первые испанские исследователи из Нью-Мексико. Апачи сами называли себя «Инде» или «Нид», то есть «люди», которые были созвучны европейским именам. Поэтому испанское и английское имя «Индийский» не было оскорбительным для апачей.
О КОМПАНИИ На сегодняшний день компания «Апачи» является крупным игроком на рынке туристической недвижимости и является одновременно владельцем объектов недвижимости и совладельцем объектов во многих курортных зонах мира. Успешное управление активами компании позволяет нам с каждым днем увеличивать наш оборот и расширять сферу нашего участия в этом бизнесе.
Планы:

4.08% в час на 25 часов ($10 - $100)
4.8% в день (0.20% в час) / Forever ($10 - $10000)
5% в день Forever ($10 - $10000)

Min/Max: 10$ / 10000$
Referral: 2%
Withdrawal: Instant
ЭПС: ПМ, Пеер, Адв, БТК
Hosting: OVH Hosting
SSL:PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-09-01 - 2018-09-01
Script: Gold Coders - licensed

Date : 09/04/2017 05:51
From/To Account : U16793928
Amount : -60.00
Currency : USD
Batch : 187169160
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to apaches.cc User hyipcruiser.

Регистрация

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Hyip-Cruiser на форуме  
Старый Сегодня, 10:24
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 43
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 172
Благодарностей: 27
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Apaches!- Apaches.cc
Выплата Transaction ID:
f993828c-0f2b-4664-a9a5-bcdbb9a4a054
От:
d1amondxxl@yahoo.com
Сумма:
4.49 USD
Примечание:
Withdraw from apaches.cc
igorescha 2004 на форуме  
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