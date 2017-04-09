Apaches!- Apaches.cc

Слово «Apache» происходит от языка Юма - «человек, сражающийся», согласно другой версии - это слово Zuni, что означает «враг». Например, Навахо Зуни называли «Апачи де Набаджу», как установили первые испанские исследователи из Нью-Мексико. Апачи сами называли себя «Инде» или «Нид», то есть «люди», которые были созвучны европейским именам. Поэтому испанское и английское имя «Индийский» не было оскорбительным для апачей.
О КОМПАНИИ На сегодняшний день компания «Апачи» является крупным игроком на рынке туристической недвижимости и является одновременно владельцем объектов недвижимости и совладельцем объектов во многих курортных зонах мира. Успешное управление активами компании позволяет нам с каждым днем увеличивать наш оборот и расширять сферу нашего участия в этом бизнесе.
Планы:
4.08% в час на 25 часов ($10 - $100)
4.8% в день (0.20% в час) / Forever ($10 - $10000)
5% в день Forever ($10 - $10000)