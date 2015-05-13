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Биткоин упал на 20% после своего рекордного максимума $5013

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Биткоин упал на 20% после своего рекордного максимума $5013
Биткоин переходит на новый период ценообразования.
После нового постановления китайских регулирующих органов по поводу запрета на ICO, стоимость Биткоин упала до самой низкой отметки с 22 августа 2017 года.

На момент написания данной новости стоимость Биткоин упала почти до $4000, а именно до $4035, что на 20% меньше своего небывалого максимума в $5013, зафиксированным 1 сентября этого года.

Из криптовалютных бирж, сегодня утром только китайская OKCoin провела торги по цене $3,969 (Coinbase, Bitstamp и itBit торгуют выше $4000).

Тем не менее как сообщает источник Коиндеск, движение ниже $4100 на большинстве крупных бирж может быть вполне существенными, а нисходящий тренд до $ 3769 по модели Фибоначчи может быть вполне реальным.

Падение стоимости происходит в то время, когда рыночная капитализация криптовалют ощущает аналогичны спад, с $179 млрд до $145 млрд сегодня. В целом, практически весь рынок обрушился на 19%.

Перевод специально для MMGP.RU

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