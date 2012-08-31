Как получить свои монеты Bitcoin Cash, если вы этого еще не сделали

Некоторые держатели биткоинов до сих пор не получили после хардфорка свои законно причитающиеся монеты BCH — самое время это исправить. Команда блокчейн-компании Distributed Lab специально для ForkLog подготовила инструкцию для пользователей, которые держали средства в кошельках, контролирующих приватные ключи (на примере собственного кошелька Bitxfy). Следуя ей, можно получить монеты Bitcoin Cash, продать их на одной из бирж или обменять на BTC через ShapeShift.
Итак, как получить доступ к своим BCH?
- Запишите или скопируйте вашу мнемоническую фразу из кошелька, ее можно получить в настройках. Запомните, по каким правилам разворачиваются ключи — это либо BIP32 либо BIP44.
- Скачайте и установите приложение “Coinomi” — мобильный кошелек для Android.
- Запустите приложение и нажмите кнопку “Restore Wallet”.
- В появившемся окне введите свою мнемоническую фразу, не ставьте галочку “Use a BIP39 passphrase”. Нажмите кнопку “Next”.
- В новом окне (по желанию) введите пароль для нового кошелька, нажмите “Skip” или “Next”.
- В новом окне выберите Bitcoin и нажмите кнопку “Finish”.
- В новом окне нажмите “AGREE”, если вы согласны с условиями использования сервиса.
- В боковом меню нажмите “+ COINS”
- В появившемся окне выберите “BitcoinCash”.
- В новом окне введите описание “BCH” и нажмите “ADVANCED SETTINGS”.
- Если ваша мнемоническая фраза разворачивалась по правилам BIP32, то в поле Derivation path введите “M/0H”. Если по правилам BIP44, то в поле Derivation path введите “M/44H/0H/0H”. Нажмите “ADD”.
- Подождите, пока загрузятся данные о транзакциях. Монеты Bitcoin Cash доступны для отправки через приложение “Coinomi”.
Как продать свои BCH?
Bitcoin Cash торгуется на следующих биржах:
ShapeShift — shapeshift.io
HitBTC — hitbtc.com
Bitfinex — bitfinex.com
Bittrex — bittrex.com
Poloniex — poloniex.com
Huobi — huobi.com
ViaBTC — viabtc.com
Kraken — kraken.com
Как поменять BCH на BTC через ShapeShift?
- Перейдите на страницу https://shapeshift.io/#/inputs/1.
- Выберите Bitcoin Cash и Bitcoin как исходную валюту и валюту назначения.
- Укажите адрес, на который хотите получить BTC.
- Укажите адрес для возврата Bitcoin Cash на случай возникновения проблем обмена.
- Выберите “I agree to Terms” и нажмите кнопку “Start transaction”. Вы будете перенаправлены на страницу информации о заявке.
- Отсканируйте QR-код при помощи Coinomi и нажмите кнопку “Use all funds”. После чего отправьте транзакцию.
- Ожидайте первого подтверждения транзакции.
Напомним, до первого августа 2017 года ни у кого не было Bitcoin Cash, но именно в этот день блокчейн Биткоина раздвоился по причине активации новой версии ПО. Поэтому у всех владельцев биткоинов на тот момент появились монеты в обоих версиях блокчейна — Bitcoin и Bitcoin Cash соответственно. Даже если после первого августа биткоины были потрачены, балансы в Bitcoin Cash остаются.
На схеме отображены балансы иерархические ключи (HD wallet) для трех ситуаций:
- До первого августа.
- Первого августа, когда не было транзакций по кошельку BTC.
- После первого августа, когда были осуществлены транзакции в кошельке BTC, но не было транзакций в кошельке BCH.